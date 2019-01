FÅR KJEFT: Vinicius Junior (t.h.) måtte tåle kritikk fra Marc Bartra og co. etter helgens oppgjør i Andalucia. Foto: MARCELO DEL POZO / REUTERS

Slakter oppførselen til Real Madrids stjerneskudd: – Mye å lære

FOTBALL 2019-01-16T07:13:10Z

Vinicius Junior (18) er i ferd med å slå gjennom i Real Madrid, men får passet påskrevet etter helgens borteseier over Real Betis.

Publisert: 16.01.19 08:13

• Her er onsdagens oddstips

Det Betis-midtstopperen Marc Bartra, med en fortid i Barcelona, som mener at 18-åringen «har mye å lære».

De to havnet i en disputt etter en hard takling fra midtstopperen, hvorpå det ble utvekslet noen saftige gloser.

– Vinicius var mer på bakken enn han var på føttene, så jeg ba ham om å slutte å kaste seg ned på bakken, sa Bartra, og la til:

– Han kalte meg en horesønn tre ganger, sier Bartra ifølge Marca .

Nye oddstips hver dag? Følg Tipster på Facebook her

Begge spillerne fikk en advarsel, men slapp unna gult kort etter hendelsen.

– Han har mye å lære og jeg synes ikke oppførselen hans er riktig for en Real Madrid-spiller.

Se scoringene fra kampen her:

Real Madrid har foreløpig vært tålmodige med 18-åringen, som kom til klubben fra Flamengo i sommer.

Vinicius Junior fikk sin første ligakamp fra start i hjemmetapet mot Real Sociedad, og fikk fornyet tillit i helgens kamp en uke senere.

VGs tips: Seier til Real Madrid

Real Madrid hadde få problemer med å beseire Leganés med sifrene 3–0 på Santiago Bernabéu, og har følgelig én fot i neste runde av Copa del Rey.

Nå venter returoppgjøret på Estadio Municipal de Butarque. Real Madrid-manager Santiago Solari kommer trolig til å gjøre flere endringer på laget, men med tanke på at spillere som Isco og Marcelo satt hele kampen på benken i helgens seier, kan det bli et slagkraftig lag også onsdag kveld.

De kongehvite kan spille med lave skuldre som følge av et godt utgangspunkt, og vi mener at 1.95 i odds er såpass bra betalt at det er verdt et spill. Spillestopp er klokken 21.25.