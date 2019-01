ENORM OPPMERKSOMHET: Landslagstrener Sven-Göran Eriksson og Mark Palios er avbildet på en pressekonferanse i mars 2004 - noen få måneder før Palios trakk seg fra sin lederjobb. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / ASSOCIATED PRESS

Tranmere-sjef mistet toppjobb etter «Svennis-skandalen» – håper på cupeventyr

Det blåste kraftig rundt Mark Palios (66) da han og daværende England-sjef Sven-Göran Eriksson (70) hadde hatt et forhold til samme kvinne. Nå styrer han og kona lille Tranmere, som møter Tottenham i FA-cupen i kveld.

– Da jeg kom til klubben var det en lukt av død der. Man var ikke sikker på om den ville overleve, sier klubbformann Palios ifølge BBC .

Nå lukter det ikke lenger død rundt hjemmebanen Prenton Park i Merseyside, og klubben har for øyeblikket snusen på en playoffplass når sesongen er litt over halvspilt.

Tribunene er stort sett halvfulle, men når Tottenham og manager Mauricio Pochettino kommer på besøk i kveld er det utsolgt. Noe som betyr at 15–16.000 tilskuere tar turen. Fotballfest blir det uansett, og for Tranmere betyr det en halv million pund i en slunken klubbkasse i tillegg. Palios er vel så opptatt av det sportslige.

– Kampen er stor, og selv om det vil hjelpe oss økonomisk er det ikke bare derfor den er stor, sier 66-åringen.

Han har nok helt sikkert en liten drøm om at Tranmere skal klare det som Newport (nivå fire) og Rochdale (nivå tre) nesten klarte sist sesong – å slå Tottenham ut av FA-cupen. Begge lag spilte uavgjort hjemme, og tapte omkampene.

Superstjernen Harry Kane var på banen i begge de nevnte uavgjortkampene, og hvis han er på banen i kveld er det Tranmere-keeper Scott Davies som får jobben med å hindre målmaskinen flere scoringer. Tottenham har bøttet inn mål de siste ukene, og første nyttårsdag var det stakkars Cardiff som fikk kjørt seg .

Spilte for Tranmere på 70- og 80-tallet

I Tranmere er det mange år siden det så lyst ut. Som mange andre klubber i divisjonssystemet har det vært blytungt økonomisk. Nå har det i alle fall kommet en mann som har erfaring med økonomisk styring.

Palios har et helt spesielt forhold til klubben som alltid har vært skyggen av sine nærmeste naboer Liverpool og Everton. Tranmere er nå tilbake på nivå fire (League Two) etter tre sesonger utenfor det profesjonelle ligasystemet i England.

Palios spilte over 300 liga- og cupkamper for Tranmere på 70- og 80-tallet. Som midtbanespiller opplevde han et par solide høydepunkter i cupene. Arsenal ble slått i ligacupen i 1973 mens Tranmere var på nivå tre, og han spilte ligacupkamper mot Manchester United og Liverpool. Mens alle lagkameratene var fulltidsspillere, så fikk Palios tillatelse til å ta utdannelse ved siden av karrieren, og det er det klubben nyter godt av nå.

Sluttet etter forhold til sekretæren

For i 2014 vendte Palios hjem til barndomsklubben, som sportslig og økonomisk var i fritt fall. Litt som Palios selv var da han i 2004 måtte gå av som administrerende direktør i det engelske fotballforbundet.

Han hadde gjort en meget god jobb i det drøye året han hadde vært ansatt, og fikk mye av æren for at FAs økonomi fikk en oppsving. Det som felte Palios var at han hadde hatt et forhold til FA-sekretæren Faria Alam, som også hadde et mye omtalt forhold til daværende landslagstrener Sven-Göran Eriksson.

Palios var ikke gift på den tiden, men valgte likevel å takke for seg . Eriksson, som var i et turbulent forhold med Nancy Dell’Olio, fortsatte som England-trener frem til sommeren 2006.

Men tilbake til Tranmere. Palios bestemte seg for å forsøke å redde klubben da den rykket ned til League Two. Kona Nicola, som han giftet seg med i 2009, er nestleder i klubben og flere av barna hans har også jobber i Tranmere Rovers, som var tre ganger i FA-cup-kvartfinalen på begynnelsen av 2000-tallet.

Første hinder mot en ny kvartfinale er formsterke Spurs. Oddsen er i alle fall solid ...

