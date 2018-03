Kom tilbake fra kreften to ganger - så fikk Joe Thompson oppfylt fotballdrømmen sin

Publisert: 20.03.18 06:58

To ganger er Joe Thompson diagnostisert med kreft, og to ganger har han overvunnet den og kommet tilbake på fotballbanen. Den 28. februar fikk League One-spilleren også oppfylt sin store Wembley-drøm.

At 29 år gamle Joe Thompson skulle løpe ut på Wembley-gresset i en offisiell fotballkamp, var langt fra noen selvfølge. For nesten nøyaktig ett år siden ble han diagnostisert med kreft - for andre gang.

Men som VG omtalte julaften, overvant den 29 år gamle midtbanespilleren fra Storbritannia sykdommen, og kom også tilbake på fotballbanen nok en gang.

Men så var det dette med Wembley-drømmen. Å løpe ut på nasjonalarenaen er lettere sagt enn gjort når man spiller på et lag på tredje øverste nivå i England, og heller ikke har en selvskreven plass på laget.

Sjansen kom likevel, nærmest på mirakuløst vis. Etter å ha spilt 85 minutter fordelt på fire kamper siden comebacket, var det duket for FA-cupkamp mot selveste Tottenham på hjemmebane i Rochdale. Der skjedde det utrolige . Tre minutter på overtid utlignet miniputten, og dermed var det duket for omkamp på Wembley.

Og Thompson, som måtte se hele det første oppgjøret fra benken, kom inn med litt over 25 minutter igjen å spille.

Den kampen huskes best for video-kaoset blant den vanlige mannen i gata, men for Thompson var det drømmen om å spille på Wembley som gikk i oppfyllelse, selv om Rochdale denne gang ikke hadde sjanse mot Premier Leauge-giganten .

– Dager som dette er enhver fotballspillers drøm, uttalte Thompson i forkant av kampen mot Tottenham til ESPN.

– Jeg er ikke den første personen som har overvunnet kreften to ganger. Noen har gjort det tre, fire og enda flere ganger, men jeg vet at min historie kan inspirere andre. Å se meg entre matta mot Spurs kan være et slikt inspirerende øyeblikk, fortsetter han.

