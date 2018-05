FIKK INNHOPP: Ragnar Klavan ble sendt ut på semifinalematten i Roma i det 83. minutt. Foto: Tony Gentile, Reuters

Klavans gamle lagkompiser i VIF: – Vanskelig å se at han skulle spille Champions League-finale

VALLE (VG) I 2004/2005-sesongen strevde Ragnar Klavan (32) med å få spilletid under Kjetil Rekdal i Vålerenga. Lørdag spiller han Champions League-finalen med Liverpool.

– Han var et kjempetalent, men fikk dessverre ikke så mye tillit her. Det var vanskelig å se på det tidspunktet at han skulle spille Champions League -finale om noen år, sier Freddy dos Santos til VG.

Han var en del av Vålerengas spillertropp da den 18 år gamle Klavan ble hentet til Vålerenga i 2004, på lån fra Flora Tallinn. Estlenderen ble beskrevet som et stort talent, og hadde allerede rukket å notere seg for et tosifret antall landskamper da han kom til Oslo.

Klavan debuterte med et innhopp mot Molde den høsten, deretter fikk han noen minutter mot Odd før VIF endte med å ta seriesølvet.

Men deretter ble det dårlig med spilletid for den unge estlenderen.

– Han konkurrerte jo direkte om venstrebackposisjonen, der Tom Henning Hovi, som var vår kaptein, spilte fast. Det var et dårlig utgangspunkt, og han fikk ikke satt noe veldig stempel på laget, sier dos Santos, som selv var potensiell backup for Hovi.

Reiste til Nederland

Klavans overgang til Vålerenga ble aldri gjort permanent. Etter et års tid ble estlenderen solgt til Nederland, til Heracles Almelo, før han deretter ble plukket opp av AZ. Der var Klavan en del av laget som vant ligagull i 2008/09.

– Han ble litt borte for meg en periode, men da han vant serien i Nederland fikk jeg øynene opp for den utviklingen han hadde hatt. Etter det har jeg fulgt med på ham, sier dos Santos.

Ragnar Klavan fikk et innhopp i Champions League-semien for Liverpool, da han ble sendt på banen i det 83. minutt som erstatter for Sadio Mané. Like etterpå kunne 32-åringen ta del i de elleville jubelscenene som utspilte seg i Roma da Liverpool hadde sikret finalebillett.

– Det er moro å se gamle lagkompiser lykkes på den store scenen. Det er ikke så mange av dem som har vært innom her, ler dos Santos.

– Vi er stolte av at han har vært her tidligere, og at han er der hvor han er nå. Han er en bra fyr, som jeg unner suksess.

Jevnaldrende

Klavan var bare 18 år da han kom til Vålerenga i 2004. Nøyaktig like gammel som dagens VIF-kaptein, Daniel Fredheim Holm. De to var blant de yngste i troppen på den tiden, og holdt seg mye sammen.

– Han var veldig fysisk til å være så ung. Han var nesten like stor da som han er nå, sier Fredheim Holm til VG.

Han forteller i likhet med Dos Santos at Klavan ikke fikk særlig med spilletid av daværende trener Kjetil Rekdal, men at det var tydelig å se estlenderens talent.

– Han hadde et voldsomt potensial. Jeg er ikke kjempeoverrasket over at han har gjort det bra. Det er ikke mange som får sjansen til å spille en Champions League-finale, han er heldig, sier Fredheim Holm.

Klavan ble lenge i Nederland, hele syv sesonger. Deretter ble han hentet til Bundesliga, hvor han spilte fire sesonger for Augsburg. Deretter kom altså Liverpool på banen i 2016. Overgangssummen gjorde ham til den dyreste estiske spilleren gjennom tidene. Siden den gang har han spilt 53 kamper for Liverpool.

PS! Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid spilles 26. mai. Samme dag møtes for øvrig Vålerenga og LSK til «derbylørdag».