HOLDT IKKE: Mohamed Salah så ut til å sikre seieren da han chippet inn sitt 31 mål i Premier League denne sesongen. Foto: Nigel French / TT NYHETSBYRÅN

West Brom med nok en skalp da Salah tangerte Suárez-rekord

Publisert: 21.04.18 15:21 Oppdatert: 21.04.18 15:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-21T13:21:51Z

(West Bromwich – Liverpool 2–2) Mohamed Salah (25) så ut til å ha sikret tre poeng da han chippet inn sin 31 seriescoring for sesongen, men nesten nedrykksdømte West Bromwich ville det annerledes.

Da egypteren på nærmest sedvanlig vis chippet inn 2–0 til Liverpool på The Hawthorns 72 minutter ut i kampen mot West Bromwich, gjorde han noe kun én Liverpool-spiller har greid før.

Slik var kampen: Les fyldig referat i VGlive.

For scoringen var hans 31 i serien denne sesongen. Så mye har ikke noen Liverpool-spiller scoret siden Luis Suárez skjøt laget til sølv, to poeng bak Manchester City, i 2014.

Egypteren har altså scoret 31 mål på 33 seriekamper, og har totalt 41 mål på 46 kamper for laget som er i semifinalen i Champions League.

Rotet bort seieren

Kampen så ut til å være over etter Salahs øyeblikksmagi, men West Bromwich, som trenger alle poeng de kan få, hadde ikke gitt seg.

Først pirket Jake Livermore inn reduseringen etter en corner elleve minutter før slutt, og ti minutter senere tente Salomón Rondón virkelig håpet da han etter et frispark banket inn 2–2.

De siste minuttene kastet Premier League -jumboen, som forrige helg slo Manchester United på Old Trafford, alt fremover i håp om å knipe to poeng til. Men vikar-manager Darren Moore måtte konstatere at det endte med ett poeng.

Overså rødt kort og straffe

Liverpool tok ledelsen allerede etter fire minutter da Danny Ings (25) nærmest stjal ballen som Georginio Wijnaldum hadde lagt klar. Han banket til og sendte den i nettet før han kastet seg inn i en vill feiring.

Kanskje ikke så rart, for 25-åringen hadde ikke kunnet juble for en Premier League-scoring på to og et halvt år.

4. oktober 2015 sikret Ings ett poeng borte mot Everton. Deretter startet et over to år langt skademareritt.

19. desember var han tilbake på Liverpool-benken, og tidligere i april startet han sin første Premier League-kamp. Og lørdag kom altså scoringen, to og et halvt år etter forrige seriemål.

Ings burde i tillegg hatt straffe da Craig Dawson felte ham etter 48 minutter, og han burde forårsaket et rødt kort til vertene, da Ahmed Hegazi slo ham i magen etter en takling etter 56 minutter. Dommer Stuart Attwell hadde med andre ord ingen feilfri dag på jobben.

Spissen ble likevel stående med sin ene scoring da han gikk av etter 65 minutter. Fra benken fikk han altså se Salah doble, før West Brom etter to dødballer kjempet seg tilbake.

Men ett poeng er sannsynligvis ikke nok for hjemmepublikumet på The Hawthorns, som etter alle solemerker må belage seg på Championship-fotball neste sesong.

Liverpool risikere på sin side å falle seks poeng Manchester United, om rivalen vinner sin neste kamp.

VG oppdaterer saken!