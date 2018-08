ATTRAKTIV: Erling Braut Håland. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

VG erfarer: Erling Braut Håland vil til Østerrike

Publisert: 01.08.18 16:53 Oppdatert: 01.08.18 18:20

FOTBALL 2018-08-01T14:53:40Z

Red Bull Salzburg skal ha lagt inn bud på Erling Braut Håland (18). Etter det VG forstår har Moldes stortalent latt seg imponere av den hardtsatsende østerrikske klubben og vil gjerne dit.

Etter det VG erfarer skal Salzburg ha lovet Håland godt med spilletid, og Molde-spilleren skal være imponert over klubbens opplegg.

Eurosport.no meldte først om budet på rogalendingen . De melder at Red Bull Salzburg har fulgt spissjuvelen over tid.

Håland har tidligere blitt linket til klubben som Juventus, Arsenal og Manchester United, men det kan nå gå mot at han ender i Østerrike.

18-åringen er sønn av den tidligere Premier League-spilleren Alf Inge Håland. Han spilte nylig for Norge i G19-EM.

Jim Solbakken er Erling Braut Hålands agent. Han har ifølge Eurosport solgt en rekke spillere til Østerrike og Red Bull Salzburg: Valon Berisha, Zymer Bytyqi, Håvard Nielsen og Fredrik Gulbrandsen har alle gått til denne klubben.

Mons Ivar Mjelde, Jan Åge Fjørtoft, Sigurd Rushfeldt og Thorstein Helstad er blant de mange norske spissene som tidligere har spilt i østerriksk fotball.

Braut Håland har også prøvd seg som hiphoper, til stor latter fra lagkameratene:

Klubben er regjerende mester i Østerrike og spiller på Red Bull Arena. Energidrikk-kjempen pøser inn penger i klubben.

Da Molde møtte Brann, satte Manchester Uniteds speider Tommy Møller Nielsen på tribunen. Den gang 17 år gamle Håland scoret fire mål på drøyt 20 minutter.

– Det er et antall aktører som har tatt direkte kontakt med oss. Vi har vært i samtaler med noen klubber, men der står saken. En samtale er ikke det samme som et bud. Vi forholder oss til formelle tilbud som står på et papir. Og det ligger ingen slike konkrete bud med tidsfrist på bordet, sier Molde-sjef Øystein Neerland til Eurosport.

Molde spiller torsdag returkamp i kvalifiseringen til Europa League mot albanske Laci på bortebane.