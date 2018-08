VGs Premier League-tips: Derfor kan kun Liverpool true City

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 09.08.18 09:56 Oppdatert: 09.08.18 11:02

FOTBALL 2018-08-09T07:56:15Z

Utviklingen i Jürgen Klopps prosjekt på Merseyside har vært så imponerende at Liverpool fremstår som den eneste troverdige utfordreren til Manchester City i Premier League denne sesongen.

Hele 19 poeng skilte seriemester Manchester City og annenplass Manchester United ved sesongslutt forrige sesong, og man skal lete lenge etter gode argumenter for at Pep Guardiolas menn skal ha mistet hele det gigantiske forspranget denne sesongen.

Men én klubb ser ut til å ha jobbet så godt og målrettet at de kan få tillatelse til å drømme om en slik bragd. Etter en fabelaktig sesong kronet med en plass i Champions League-finalen ser Liverpool ut til å ha styrket seg betraktelig på overgangsmarkedet: Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino har fått selskap av toppkeeper Alisson, brassebautaen Fabinho, midtbanefantasten Naby Keïta og kraftpluggen Xherdan Shaqiri.

Og så har de selvsagt Jürgen Klopp, mesterhjernen bak høyoktan-fotballen som sørget for at de rødkledde fra Merseyside slo Manchester City hele tre ganger i løpet av forrige sesong. Nå er spørsmålet om de kan slå dem i det lange løp, gjennom 38 serierunder fra og med denne helgen.

Det er lite som tyder på at de andre kan gjøre det: Det er begravelsesstemning rundt José Mourinho og Manchester United; Tottenham har ikke styrket troppen; Chelsea har en ny manager med dårlig tid og spillere som vil bort; og Arsenal trenger tid på å bygge seg et nytt liv etter Arsène Wenger.

Her kan du se VGs tabelltips 1. Manchester City

2. Liverpool

3. Tottenham

4. Arsenal

5. Chelsea

6. Manchester United

7. Everton

8. West Ham

9. Wolverhampton

10. Leicester City

11. Burnley

12. Southampton

13. Crystal Palace

14. Fulham

15. Bournemouth

16. Newcastle

17. Brighton

18. Watford

19. Cardiff City

20. Huddersfield

1. Manchester City (plassering i fjor: 1)

Det er vanskelig å finne gode grunner til at dominansen skal ta slutt, annet enn at det historisk sett er sjeldent at et lag klarer å forsvare en ligatittel i England. Faren i «sesongen derpå» er at spillere kan være mindre sultne, men med den spanske perfeksjonisten Guardiola på trenerbenken er det grunn til å tro at de lyseblå vil fortsette å strekke seg enda lengre.

Troppen var allerede den klart sterkeste i ligaen og har blitt styrket med signeringen av Leicester-stjernen Riyad Mahrez. Mens andre toppklubber kan få utfordringer knyttet til spillere som kom sent tilbake etter VM, har City bredde nok til å overkomme problemet. Portugiseren Bernardo Silva kan bli en mann å se opp for etter glitrende prestasjoner i oppkjøringen.

2. Liverpool (4)

Utviklingen i Jürgen Klopps prosjekt på Merseyside har vært så imponerende at Liverpool fremstår som den eneste troverdige utfordreren til Manchester City. Forrige sesong ble det kun fjerdeplass i ligaen, men den vil huskes best for Mohamed Salahs 32 seriemål og finaleplassen i Champions League. Sommerens hendelser gir grunn til å tro at 2018/19-sesongen blir enda bedre.

Signeringene har vært dyre, men gode: Roma-keeper Alisson Becker styrker lagets svakeste ledd; Fabinho fra Monaco og komplette Naby Keïta fra RB Leipzig styrker midtbanen på hver sin måte; og Xherdan Shaqiri gjør troppen mindre sårbar for skader. Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino har fått mye bedre lekekamerater, og det bør bekymre konkurrentene. Likevel er det vanskelig å se for seg at de skal nå helt opp: Bredden i troppen er ikke i nærheten av Citys og Klopp må løse lagets utfordringer mot lag som legger seg lavt.

3. Tottenham (3)

I september står Tottenhams nye storstue endelig klar, og London-klubben har klart å beholde sine beste menn til innvielsen: Manager Mauricio Pochettino, superspiss Harry Kane og playmaker Christian Eriksen er fortsatt der selv om de kunne tjent langt større summer andre steder. Spørsmålet er om Spurs har det som trengs for å ta steget helt opp, etter tre gode sesonger blant topp tre, men et cuptrofé vil nok tilfredsstille fansen.

Fraværet av sommerkjøp gir grunn til bekymring, for troppen fremstår sårbar for skader med mindre spillere som Lucas Moura og Erik Lamela kan begynne å levere jevnere prestasjoner. Bredden vil bli testet umiddelbart ettersom hele sentralrekken, fra Hugo Lloris til Kane, returnerte fra VM så sent som mandag.

4. Arsenal (6)

En ny æra er i gang i Arsenal, med spanske Unai Emery som ny trener etter 22 år under ledelse av Arsène Wenger. London-klubben starter med blanke ark og litt lavere forventninger, men det er grunn til optimisme: Pierre-Emerick Aubameyang og Mesut Özil kan bli et mareritt for forsvarere, signeringene av greske Sokratis Papastathopoulos og uruguayaneren Lucas Torreira styrker laget defensivt, mens kontroversielle Stephan Lichtsteiner bidrar med en vinnermentalitet som har vært savnet.

Hvis en topp fire-plassering skal være realistisk, må Emery få orden på forsvarsproblemene og – ikke minst – prestasjonene på bortebane (kun fire seirer forrige sesong, ingen etter nyttår).

5. Chelsea (5)

Det har vært en kaotisk sommer i Chelsea, som ikke løste trenerfloken før midt i juli, da Maurizio Sarri erstattet Antonio Conte. Den tidligere Napoli-treneren har imponert med blendende fotball i Italia de siste årene, men har dårlig tid på seg for å innprente en stil som er totalt annerledes fra Contes. Særlig når han må håndtere utfordringer som Thibaut Courtois streik for å forlate klubben, noe som har resultert i kjøpet av rekorddyre Kepa Arrizabalaga fra Athletic Club.

Sarri har med seg gode Jorginho fra Napoli og sikret seg Mateo Kovacic på lån fra Real Madrid, men kunne trengt en mer målfarlig spiss enn Álvaro Morata og Olivier Giroud. 17 (!) år gamle Callum Hudson-Odoi kan uansett bli morsom å følge. Men dette laget virker totalt avhengig av at Eden Hazard blir værende, som er trolig, og ikke minst at han presterer på sitt aller beste.

6. Manchester United (2)

Det er noe som skurrer hos de røde djevlene: José Mourinhos klaging på alt og alle er verre enn noen gang, flere spillere inkludert Paul Pogba skal angivelig ønske seg bort, og prestasjonene i sesongoppkjøringen har vært stusslige. Sommeren har inneholdt de fleste symptomene på at Mourinhos «tredjesesongs-syndrom» – det var da det skar seg i Chelsea (to ganger) og i Real Madrid – er i ferd med å ramme Manchester United.

Troppen er på papiret god nok til å kjempe om gull, med verdensenere i alle ledd fra David de Gea i mål til Pogba på midtbanen til Alexis Sánchez og Romelu Lukaku i angrep. I tillegg kan en midtstopper komme inn før sesongstart. Men Mourinho fremstår som en tikkende bombe.

7. Everton (8)

Etter en kaotisk periode under Ronald Koeman og en redningsoperasjon av Sam Allardyce, som sikret en respektabel åttendeplass forrige sesong, er det nå Marco Silvas oppgave å skape etterlengtet stabilitet i Everton. Det kan fremstå paradoksalt ettersom portugiseren aldri har overlevd lengre enn ett år i sine fire siste jobber.

Til tross for dette, og selv om sesongoppkjøringen har blottlagt forsvarsproblemer, er det en viss optimisme rundt Everton. Silva har vist tegn til å være en svært lovende trener, laget er styrket av kantspilleren Richarlison og venstreback Lucas Digne, og spissen Cenk Tosun har en målmaskin i seg. Med en ny stopper på plass før fristen bør Everton kunne ta seg trygt til syvendeplass.

8. West Ham (13)

Etter to svake sesonger der klubben har gått fra syvende- til 11.- til 13. plass, er det nå litt optimisme tilbake i Øst-London. Hovedgrunnene til det er at klubben for første gang i sin historie har en manager som tidligere har vunnet Premier League -tittelen i tidligere Manchester City-sjef Manuel Pellegrini, som erstatter David Moyes.

En annen grunn til å tro på West Ham er den lovende overgangsaktiviteten. Fjorårets signeringer av profilerte, men aldrende spillere som Joe Hart, Pablo Zabaleta og Javier Hernández fungerte ikke. Nå ser ting noe lysende ut med kjøpene av Felipe Anderson (for rekordhøye 36 mill. pund), det franske stortalentet Issa Diop og den gode keeperen Lukasz Fabianski – blant andre – kan bidra til å ta West Ham tilbake på øvre halvdel.

9. Wolverhampton (NY)

De oransje ulvene er ikke som andre nyopprykkede lag. De finansieres av det gigantiske kinesiske konglomeratet Fosun, men en rik eier er ikke alltid synonymt med suksess. Det som skiller seg ut hos Wolves, er at de samarbeider tett med Jorge Mendes, verdens mektigste fotballagent med blant andre Cristiano Ronaldo på klientlisten.

Mendes står bak en rekke overganger for flere portugisiske profiler til klubben: Manager Nuno Espírito Santo og stortalentene Ruben Neves og Diogo Jota har i sommer fått selskap av landsmennene Rui Patrício og João Moutinho, begge etablerte figurer på det portugisiske landslaget. Troppen virker så solid og balansert at Wolverhampton bør ha seriøse ambisjoner om en plass på øvre halvdel.

10. Leicester City (9)

Etter at Leicester kun tok fire poeng på de syv siste kampene forrige sesong, var det mange som forventet at franske Claude Puel skulle få sparken, men manageren er fortsatt på plass når den nye sesongen sparkes i gang. Skepsisen har likevel ikke lagt seg, ettersom Puel blant mange er den fremste kandidaten til å bli sesongens første sparkede Premier League-manager.

Hans største utfordring er å håndtere salget av stjernespilleren Riyad Mahrez til Manchester City. Jamie Vardy har mistet sin beste lekekamerat, og det gjenstår å se om fjorårets Championship-komet James Maddison kan levere umiddelbart etter overgangen fra Norwich og bli en like god servitør for Leicesters stjernespiss.

11. Burnley (7)

Sean Dyches menn forbløffet alle ved å sikre en sensasjonell syvendeplass forrige sesong takket være god defensiv organisering og en oppofrende stil. En del av suksessoppskriften var også stabilitet; Burnley var et av lagene som gjorde færrest endringer i startoppstillingen, delvis fordi det ikke finnes så mange alternativer.

Dette vil for alvor bli satt på prøve denne sesongen, ettersom Burnley spiller for en plass i Europa League. En deltagelse i gruppespillet på kontinentet kan slå negativt ut på prestasjonene i ligaen, og signeringen av den stagnerende keeperen Joe Hart er neppe det som vil løse utfordringen. Men for første gang på lenge fremstår klubben som en middelhavsfarer og ikke en nedrykkskandidat.

12. Southampton (17)

Etter fire år blant topp åtte levde Southampton farlig forrige sesong, men manager Mark Hughes ble hentet inn som redningsmann i mars og sikret plassen med tre poengs margin. Han ble belønnet med en treårskontrakt og får som oppgave å sørge for en sesong med litt lavere puls hos Saints-fansen.

Oppgaven med å erstatte nøkkelspilleren Dusan Tadic er det vår egen Mohamed Elyounoussi som har fått. Med nummer 11 på ryggen og en høy overgangspris er det grunn til å tro at sarpingen vil bli satset på av Hughes, men benketilværelsen i sesongsoppkjøringen tyder på at han kanskje må være tålmodig i starten. «Moi» viste i hvert fall lovende takter ved å score i treningskamp-debuten på St. Mary’s nylig.

13. Crystal Palace (11)

Få hadde trodd at Palace skulle klare å redde plassen etter å ha tapt sine syv første kamper forrige sesong, men takket være rutinerte Roy Hodgson på trenerbenken klarte de å ende på 11. plass etter råsterke 4–1–1 på de seks siste kampene. Den gode avslutningen gir grunn til optimisme for Alexander Sørloth og hans lagkamerater.

Men de virker totalt avhengige av at talismanen Wilfried Zaha, som skal være ønsket av Chelsea, blir værende i klubben: De tok ikke et eneste poeng i de ni kampene uten angriperen forrige sesong, og 25-åringen leverte fem mål og én målgivende pasning på de siste fem kampene.

14. Fulham (NY)

Etter fire sesonger i Championship er London-klubben tilbake i Premier League med ambisjoner om å etablere seg igjen. Sett med norske øyne er det spennende at Stefan Johansen spilte en viktig rolle i opprykkssesongen, men sommerens signeringer kan tyde på at han ikke får like mye spilletid fremover.

Fulham har nemlig vist en imponerende evne til å tiltrekke seg attraktive spillere: Jean Michaël Seri er hentet fra Nice selv om Barcelona, Chelsea og Arsenal var på hugget, mens 2014-verdensmesteren André Schürrle kommer fra Dortmund. Hvis spissen Aleksandar Mitrovic, som var god i VM og har signert en langtidskontrakt, kan levere lignende målform som på våren (12 mål på 17 kamper), bør ikke nedrykk være noen stor bekymring.

15. Bournemouth (12)

Suksessmanager Eddie Howe har vist at det er mulig for mindre klubber å etablere seg i Premier League uten å spille defensiv fotball: Bournemouth er alltid underholdende å se på, noe de senest viste i den oppsiktsvekkende 5–2-seieren i generalprøven mot Marseille. Joshua King har også vist fin form og kan få tilbake spissrollen han ønsker seg denne sesongen.

Men den tidvis naive spillestilen kan komme til å straffe seg. De slapp inn hele 61 mål forrige sesong og har ikke signert en ny midtstopper i sommer, noe mange mener de trenger. Så lenge de beholder den imponerende mentaliteten som sørget for at de tok hele 21 poeng etter å ha ligget under forrige sesong, flest av alle i ligaen, så bør de likevel klare å holde seg.

16. Newcastle (10)

Rafael Benítez imponerte voldsomt da han ledet et på papiret begrenset Newcastle-lag rett fra opprykk til tiendeplass forrige sesong. Likevel har ikke den kontroversielle eieren Mike Ashley gått med på å investere større summer på overgangsmarkedet, noe som fører til at den spanske suksessmanageren foreløpig ikke ønsker å signere ny kontrakt.

«Jeg er virkelig bekymret», sa Benítez etter Newcastles 4–0-tap i oppkjøringen, men selv om klubben har vært beskjeden på overgangsmarkedet tror vi ikke Newcastle-fansen trenger å være bekymret for nedrykk så lenge spanjolen sitter på trenerbenken. Hva som skjer hvis Benítez virkelig går lei og gir seg, er et helt annet spørsmål.

17. Brighton (15)

Laget fra kystbyen i Sør-England ble dømt nord og ned forrige sesong, men overlevde med syv poengs margin og leverte oppsiktsvekkende seirer mot Arsenal og Manchester United. Nå er spørsmålet om manager Chris Hughton kan ta vare på den samme gnisten i «den vanskelige andresesongen». Til å gjøre det har klubben dykket dypt på overgangsmarkedet.

Den mest profilerte signeringen er Eredivisie-toppscorer Alireza Jahanbakhsh for klubbrekord-summen 17 millioner pund. En annen mann som vil få stort ansvar, er Jürgen Locadia, som signerte for 14 millioner pund i januar, men som bare fikk tre kamper fra start på våren. Hvis de to offensive spillerne sørger for at Brighton scorer litt flere mål enn fjorårets 34, kan klubben tro på trygg plass.

18. Watford (14)

Stabilitet har ikke vært noe nøkkelord siden Pozzo-familien tok over Watford i 2012: Javi Gracia, som tok over da Marco Silva fikk sparken i januar, er klubbens niende manager siden den gang. I sommer har de styrket seg defensivt, blant annet med kjøpet av tidligere England-keeper Ben Foster, men mye tyder på at det kan bli svært tøft for de gulkledde.

I angrep ser det nemlig tynt ut: Watford scoret bare 11 mål på de 13 kampene under Gracias ledelse denne våren. Klubben har solgt nøkkelspilleren Richarlison til Everton for hele 40 millioner pund og har foreløpig ikke signert noen klar erstatter. Angrepsalternativene Troy Deeney, Andre Gray og Stefano Okaka kan være grunn til bekymring.

19. Cardiff City (NY)

Det var få som trodde at Cardiff skulle rykke opp fra Championship, men den rutinerte Championship-spesialisten Neil Warnock styrte laget til uventet suksess takket være en hardbarket stil og god organisering. Spørsmålet er om han kan gjenskape noe av det samme i Premier League, men det som er utvilsomt, er at den frittalende sjefen vil bli et underholdende tilskudd utenfor banen.

Cardiffs spillestil tilsier at de vil bli vanskelige å slå, og at de tidvis kan sjokkere noen storfisker i løpet av sesongen, men med begrensede forsterkninger på overgangsmarkedet i sommer – mens de andre nyopprykkede har investert stort – er det grunn til å tro at de vil bli veid litt for lett denne sesongen.

20. Huddersfield (16)

Ledet av tyske David Wagner klarte Huddersfield å beholde plassen i sin første Premier League-sesong på 45 år, men vi tror festen snart er over. Flere av de nyopprykkede lagene viser langt større tiltrekningskraft på overgangsmarkedet, og Huddersfield ser de ikke ut til å ha styrket de nødvendige områdene nok.

Lagets problem er angrepet: Wagners menn gikk målløse av banen i 21 av 38 kamper sist sesong. Signeringene Ramadan Sobhi og Adama Diakhaby har potensial, men har ikke bevist nok til at vi tror de kan bære laget til trygg plass. Forrige sesong endte de med kun fire poeng ned til nedrykk, mye takket være en «flying start». Den får de neppe nå: Chelsea venter i serieåpningen, Manchester City i andre kamp.