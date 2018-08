BEHOLDER GJERNE STJERNESKUDDET: Erling Braut Håland og Molde-manager Ole Gunnar Solskjær under bortekampen mot Viking i fjor. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Slik kan Molde beholde Håland ut sesongen: – Interesserte klubber har åpnet for det

Publisert: 08.08.18

MOLDE (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) reiser til Skottland med Erling Braut Håland (18) i troppen, og Molde-sjefen er også trygg på at tenåringen er med mot Brann. Heller ikke søndagens toppkamp trenger å bli Hålands siste i Molde.

Solskjær bekrefter nemlig overfor VG at flere av klubbene som har vist interesse for spissen med ni mål på 17 kamper i serie og europacup denne sesongen, har vurdert muligheten for at Håland blir i Molde ut den norske sesongen. Altså på et halvt års utlån – hvis en overgang skjer nå i august.

– Det rår vi ikke over, og det må være en eventuell klubb som legger pengene på bordet for å eie ham, og som han (Håland) vil til – og da får vi eventuelt ta opp det. Men noen klubber, som har vært interesserte i ham, har åpnet for det, sier Ole Gunnar Solskjær.

Tror ikke noe skjer før Brann-kampen

Og det er selvfølgelig ønskelig for Molde, som både kjemper om å komme inn i gruppespillet i Europa League og for å tette forspranget til serieleder Brann (åtte poeng) og serietoer Rosenborg (seks poeng) denne høsten.

Torsdag fortsetter Europa-kvalifiseringen med bortekamp mot skotske Hibernian, og søndag kommer Brann til Aker Stadion.

Etter 2-2-kampen mot Lillestrøm søndag kveld antydet Solskjær at Hålands assist før 2-1-målet neppe var det siste målpoenget fra tenåringen i Molde-drakten .

– Poenget mitt er at vi er ganske sikre på at vi ser ham mot Hibernian og Brann. Jeg tror ikke det skjer noe før det, sier Moldes manager – og tror det å fullføre den norske ligasesongen som Molde-spiller kan være et lurt trekk.

– Det vil kanskje være best for gutten. Han har hatt en fantastisk utvikling under oss. Men alt spørs etter hvilken klubb han bestemmer seg for, presiserer Solskjær.

Kan vurdere Molde-lån

Pappa Alfi Håland, karriererådgiver for sønnen, sier til VG at en slik avtaleskisse er «en av mange ting som diskuteres».

– Men det må avtales mellom eventuelt fremtidig klubb og Molde. Den vurderingen må tas dersom det blir relevant, opplyser Håland senior.

Kanskje kan Molde tilby Håland spill i Europa League-gruppespill denne høsten. Men da må forrige sesongs skotske seriefirer og 2016-cupmester Hibs overvinnes, noe Solskjær beskriver som «tøft nok».

Deretter følger enten Zenit fra St. Petersburg eller hviterussiske Dinamo Minsk i en playoff om Europa League-plass.

– Det betyr mye for klubben og laget. Den matchingen der, er enorm. Vi hadde det i 2015, som jeg var med på halvparten utover høsten, og de kampene gjør det mye lettere å komme tilbake og spille eliteserie. Har du spilt borte mot Ajax, Celtic og Fenerbahçe på en torsdag, har du opplevd noe som du viderefører i serien. Det er selvfølgelig et mål for oss, sier Ole Gunnar Solskjær.