Hevder Trondsen ikke er til salgs: – Han blir i Rosenborg

Rosenborg-profil Anders Trondsen (23) er sterkt ønsket av italienske Atalanta. Men for sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye (48) er det helt uaktuelt å selge.

– Han blir i Rosenborg, fastslår Bjørnebye overfor VG.

Adressa avslørte mandag at den etablerte Serie A-klubben Atalanta hadde lagt inn et bud med en totalramme på 32 millioner kroner for Trondsen. VGs opplysninger stemmer overens med dette. Etter det VG kjenner til, kom budet fra italienerne i forrige uke. Det er grunn til å tro at det kan komme nye bud før overgangsfristen.

– Vi har ingen intensjon om å selge Trondsen, og det skulle bare mangle. Det er ren logikk. Vi kan ikke selge Trondsen nå. Vi har jo myndighet selv til tross for at andre markeder er åpne lengre enn det norske, sier Bjørnebye.

Trondsen har ikke besvart VGs henvendelser angående denne saken. Hans agenter Mike Kjølø og Morten Wivestad ønsker ikke å kommentere den.

– Kan ikke selge oss ned

Trondsen er ikke den eneste unge RBK-nordmannen som følges tett av utenlandske klubber. Venstreback Birger Meling er også en ettertraktet spiller, men skal man tro Bjørnebye kommer det ikke på tale å la noen av dem gå.

– Det er samme logikk med Meling. Vi kan ikke selge oss ned når vi er i ferd med å kvalifisere oss til Europa, sier sportsdirektøren.

Overgangsvinduet for norske klubber stenger natt til torsdag, så et skadeplaget Rosenborg har dårlig tid på seg for å sikre seg de ønskede forsterkningene. Mandag sikret de seg signaturen til serbiske Djordje Denic .

– Vi kommer til å jobbe frem til det stenger. Vi har en plan, og så får vi se om vi kommer i mål med den. Det er ikke så greit å si noe om det på forhånd. Men vi har hatt uforholdsmessig mange skader og stor belastning, samtidig som vi har mye å kjempe for fremover, så vi må prøve å ruste oss. Vi har uten tvil definert våre behov, men vi jobber i fred og ro, sier Bjørnebye.

– En kjempeutfordring

Ettersom overgangsvinduet fortsatt er åpent frem til slutten av august i de fleste europeiske land, kan Rosenborg fortsatt miste spillere etter at det norske vinduet har stengt.

– Det er en kjempeutfordring, og noe vi har tatt opp og vært tydelige på de siste to årene: Vi må få koordinerte overgangsvinduer hvis markedet skal bli rettferdig. Det er veldig uforutsigbart, for det er ikke sånn at en norsk klubb kan kjøpe tre spillere i tilfelle vi mister tre spillere etter at vinduet er stengt. Det går ikke. Det er en risiko for at vi, etter at det norske vinduet er stengt, enten må si nei til store summer eller miste spillere som vil svekke laget. Det er et dilemma, sier Bjørnebye.

– Så hvis dere ikke får inn de ønskede forsterkningene før torsdag, kan det føre til at RBK-spillere nektes en overgang ut i Europa?

– Naturligvis. Vi driver en ambisiøs fotballklubb med noen uttalte målsettinger, og driver klubben ut fra det. Så det er klart det får en konsekvens.