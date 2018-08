Kaptein Pogba hylles av Mourinho etter seier: – Han var et monster

Publisert: 10.08.18 22:51 Oppdatert: 10.08.18 23:47

FOTBALL 2018-08-10T20:51:35Z

(Manchester United – Leicester 2–1) Han var tilbake i Manchester så sent som mandag, og hadde ikke spilt en kamp siden VM-finalen. Litt ut av det blå sesongåpnet Paul Pogba (25) som kaptein mot Leicester, og svarte med å lede de røde djevlene til seier.

Det var ikke mye som tydet på noen konflikt mellom ham og José Mourinho denne fredagskvelden.

Det har blitt sagt og skrevet mye om de to denne sommeren. Mourinho har klaget mye , Pogba skal ha vært desperat etter å forlate Manchester United . Den portugisiske United-sjefen har krevd mer av sin ferske verdensmester .

Kanskje var det nettopp derfor Pogba fikk kapteinsbindet i sesongpremieren, i Antonio Valencias fravær. Og dersom han krevde mer fra den franske midtbaneeleganten, fikk han det.

– Han var et monster, sa José Mourinho etter kampen.

Med kapteinsbindet om armen ledet nemlig Pogba de røde djevlene til seier.

– Vi burde starte sesongen med en seier, og det gjorde vi. Jeg hadde ingen kamper i meg, det var vanskelig og tøft for beina mine. Men vi gjorde en god kamp. Vi ville bare vinne, og det klarte vi, sier United-kapteinen etter kampen.

Enorme Pogba

Det tok ham ikke mer enn tre minutter å score Premier League -sesongens aller første mål. Et vakkert Manchester United -angrep endte med et tåskudd fra Alexis Sánchez, som Leicester-kaptein Wes Morgan blokkerte. Ballen gikk deretter i hånden på Daniel Amartey, og dermed straffe.

Etter en diskusjon med Sanchez, var det Pogba som gikk frem. United-kapteinen tok seg god tid med tilløpet, trippet frem med små steg mens han så rett på Kasper Schmeichel. Den danske keeperen, som viste seg som en straffespesialist under VM, kastet seg riktig vei, men Pogbas straffe var godt plassert, og sesongens første mål var et faktum.

Om spørsmål på hva han og Sanchez diskuterte, svarte Pogba følgende:

– Vi har ikke noen spesifikk straffeskytter. Vi har noen navn på listen, så det går litt på følelsen. Jeg bestemte meg for å ta det. Kanskje neste gang kan jeg la Alexis ta den. Det er ikke så viktig for meg. Det å vinne er det viktigste.

Mourinho avslørte imidlertid etter kampen at Pogba er Uniteds nye straffeskytter.

De røde djevlene vartet tidvis opp med meget godt spill, men etter scoringen, returnerte de til gamle synder. Leicester fikk overta, mens José Mourinhos menn forsvarte seg – i ekte Mourinho-ånd – svært dypt.

Premierespesialist

Det holdt på å straffe seg da en livlig Leicester-debutant, James Maddison, fikk en kjempemulighet fra åtte meters hold, men David de Gea viste seg nok en gang fra sin beste side, med en enorm énhåndsredning.

Manchester United-fansen fikk stiftet et fint bekjentskap med sommerens eneste storkjøp, Fred . Han hadde en god kamp i sitt første møte med Old Trafford-gresset, og forlot banen til stående ovasjoner drøye 15 minutter før full tid.

– Han er en veldig god spiller. Jeg føler meg veldig komfortabel med Fred. Det blir veldig bra for oss å ha ham på laget denne sesongen, sier Pogba om sin nye lagkamerat.

Seks minutter før full tid skulle spikeren i kisten komme. Juan Mata spilte ballen ut til en fremadstormende Luke Shaw. Venstrebackens dårlige touch gikk forbi Ricardo Pereira, Shaw gjorde det samme, var først på ballen og tuppet den i mål.

To minutter på overtid reduserte Jamie Vardy for Leicester, etter en merkelig seanse. Ricardo Pereiras innlegg traff stolpen, David de Gea nølte, og Vardy var fremme og nikket inn det som bare ble et trøstemål for The Foxes.

Manchester United burde vunnet med større margin. Romelu Lukaku misbrukte blant annet en gigantisk mulighet da han var alene med Kasper Schmeichel, men den danske sisteskansen vartet opp med en strålende redning.

Større seiersmargin eller ei, det hele endte med tre poeng til Manchester United, som fikk en oppskriftsmessig start på sesongen. Dermed er også Mourinhos vanvittige sesongåpningsstatistikk intakt (ni seiere, én uavgjort).

– Det var en bra prestasjon i en tøff kamp. Innsatsen var god, og du ser spillerne ofre seg for hverandre. Spillerne var fantastiske. Jeg er veldig fornøyd, og vi trenger poengene, sier José Mourinho etter kampen.

Og i rotteracet som heter Premier League, er alle seiere uvurderlige.