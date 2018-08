PROBLEMER: Ronaldo måtte legges akutt inn på sykehus i Ibiza. Her fra han besøkte Norge i juni. Foto: Hallgeir Vågenes

Spanske medier: Ronaldo akutt til sykehus

Publisert: 12.08.18 14:18 Oppdatert: 12.08.18 14:28

Den brasilianske fotballegenden Ronaldo (41) måtte legges inn på sykehus under et ferieopphold på Ibiza.

Det skriver flere spanske aviser, deriblant lokalavisen Diario de Ibiza.

Det var fredag at Ronaldo ble fraktet akutt til det lokale sykehuset Hospital de Can Misses med store smerter i brystet.

Årsaken skal ha vært en lungebetennelse. Ifølge de spanske mediene skal Ronaldo nå få intensivbehandling på et privat sykehus.

Var i Oslo i sommer

Det skal gå riktig vei med Brasils VM-helt fra 2002, melder Diario de Ibiza.

Ronaldo var i Oslo i juni for å delta på en showkamp. Da fungerte han som lagleder for det brasilianske laget, men før kampen åpnet han opp om helseplagene sine til VG .

– Jeg kjemper fremdeles en stor kamp mot hypotyreosen (for lavt stoffskifte) min. Spesielt i Brasil prater ikke folk om årsaken til problemene mine. I stedet startet supporterne til andre lag å spøke om vekten min. Dette er et alvorlig problem for meg, fortalte Ronaldo.

– Trener fortsatt

Som 34-åring la han opp i 2011.

– Jeg trener fortsatt, men det er vanskelig for meg å gå ned i vekt. Men bortsett fra det, føler jeg meg veldig bra, sa brasilianeren.

41-åringen er regnet som en av fotballhistoriens beste spillere. Han viste sine enorme ferdigheter for Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid, AC Milan og Corinthians.