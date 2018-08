Praktscoring sørget for Haugesund første seier i Tromsø

(Tromsø–Haugesund 1–2) Haugesund hadde aldri tatt tre poeng fra Alfheim på 11 forsøk. Det var før Alexander Stølås (29) avgjorde kampen for vestlendingene på lekkert vis.

På stillingen 1–1 etter 75 minutter fikk Haugesund frispark på hjørnet av 16-meteren. Alexander Stølås hadde i forkant av kampen lovet scoring om han fikk muligheten, og backen gikk frem med mål i blikket.

Han la kraft i skuddet og fikk drømmetreff. Ballen skjøt fart opp i krysset bak en sjanseløs Gudmund Taksdal Kongshavn i TIL-målet og avgjorde samtidig kampen til Haugesunds fordel med sin 2–1-scoring.

– Det var gøy å score på frispark igjen. Forrige kamp, treningskampen, tok «Jokke» (Våge Nilsen) over, og han trodde han skulle få frisparket i dag. Men jeg tok det fra ham, og det var utrolig deilig å se den gå inn, sa Stølås til Eurosport.

Det var også en milepæl for vestlendingene, som aldri hadde vunnet i Tromsø på 11 forsøk (én uavgjort og ti tap) før kampen.

– Det er viktig å bryte slike barrierer og vi ønsker å stresse topp 3. Da er det viktig å bryte slike barrierer, sa Haugesund-trener Eirik Horneland til Eurosport og la til:

​–Det var en arbeidsseier. TIL er bedre i 2. omgang, selv om jeg syns vi var best i første. Vi er kanskje litt heldige som vinner, men vi gjør det med god Haugesund-ånd over det.

For selv om Haugesund kanskje ikke var det spillemessig beste laget, kom de best igang etter kun fem minutter.

Kristoffer Haraldseid slo en lang ball fra eget forsvar opp mot Christian Grindheim. I duell med TIL-kaptein Simen Wangberg fikk han headet ballen ned til Ibrahima Koné. Han startet kampen i skadefraværet til Torbjørn Kallevåg og takket for tilliten med å sende Haugesund i ledelsen tidlig i oppgjøret.

Deretter tok TIL mer og mer over, og det var nesten smått utrolig at det ikke sto 1–1 til pause. Morten Gamst Pedersen strødde flere vakre pasninger på det splitter nye kunstgresset på Alfheim, men det ble bare nesten for Tromsø, tross flere feite sjanser.

– Vi kjører fullstendig over dem, men vi setter ikke sjansene og da kan vi bare takke oss selv. Sånn er det av og til. Vi er det klart beste laget, men de scorer mål og det er det som teller i fotball, sa en tydelig oppgitt Daniel Berntsen til Eurosport.

Den etterlengtede utligningen for TIL kom etter drøye timen spilt. Da hadde Simo Valakaris menn presset Haugesund tilbake og skapte flere store sjanser på rappen. Daniel Berntsen slo en lekker gjennombruddspasning, med utsiden av foten, over Haugesund-forsvaret til Magnus Andersen. Alene med Per Kristian Bråtveit tuppet han ballen over målvakten til 1–1.

Innbytter Mushaga Bakenga fikk en eventyrlig sjanse på overtid da han fikk med seg ballen mot mål, men ei lang tå fra Vegard Skjerve reddet trolig alle tre poengene for Haugesund i nord.

Seieren gjør at Haugesund rykker opp på medaljeplass, med 31 poeng. Tromsø ligger på sin side kun fem poeng bak, på en syvendeplass.

Tromsø kan likevel trøste seg med at de fortsatt er Eliteseriens nest beste hjemmelag, med seks seire, én uavgjort og to tap.

– Vi har en bra hjemmestatistikk, men dette skulle vært en seier og det er vi meget forbannet over at det ikke blir i dag. Men nå er det bare opp på hesten og ny kamp på fredag, avsluttet Berntsen til Eurosport.