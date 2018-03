Chelsea gjort til «fullstendig statister» av City: - Må gjøre noe med selvbildet

Publisert: 04.03.18 18:52

(Manchester City - Chelsea 1-0) Regjerende Premier League-mester Chelsea prøvde å «parkere bussen» mot Manchester City, men endte opp som statister mot den suverene serielederen.

Men først, før kampstart, hyllet en beveget Antonio Conte avdøde Davide Astori, Fiorentina-kapteinen som ble funnet død på hotellrommet sitt bare timer for lagets bortekamp mot Udinese søndag .

– Han var en fantastisk person. En bra spiller, men en fantastisk person. Jeg er veldig nær familien hans i øyeblikket, for han ble bare 31 år. Det er veldig vanskelig å forklare situasjonen nå. For kona, for foreldrene, for dattera... uttalte en tydelig rørt Antonio Conte, som var trener for Astori da han ledet Italias landslag fra 2014 til 2016.

Da pipeblåser Michael Oliver satte i gang kampen mellom den regjerende seriemesteren og den suveren serielederen, var taktikken til Antonio Conte tydelig. Han «parkerte bussen» så godt det lot seg gjøre.

Det holdt i én omgang.

Omgang nummer to var imidlertid bare litt over halvminuttet gammel da Thibaut Courtois måtte plukke ballen ut av nettet.

David Silva fant etternavnebror Bernardo Silva, men kampbildet ble ikke nevneverdig endret av at portugiseren sendte Manchester City i ledelsen.

Hjemmelaget trillet ball i hatt med et lavtstående Chelsea, som på sin side ikke maktet å holde i ballen eller ta de få kontringssjansene de fikk.

– Det må gjøre noe med selvbildet til den regjerende seriemesteren. Fullstendig statister, kommenterte Øyvind Alsaker for TV 2 da kampuret bikket 70 minutter.

Da hadde Manchester City hatt ballen 76 prosent av tiden.

– En ting er resultatet, for det er ingen ydmykelse å tape med ett mot den suverene serielederen. Det er måten det skjer på, fortsatte han.

20 minutter senere var seieren også i boks. Manchester City troner øverst på Premier League -tabellen med sine 78 poeng, 18 poeng foran Liverpool på 2. plass og 19 foran Manchester United (én kamp mindre spilt) på plassen bak.

Vinner Pep Guardiolas menn fire kamper til (av ni), er seriegullet sikret.

Chelsea ligger på sin side på 5. plass med 53 poeng, fem poeng bak Tottenham på den viktige 4. plassen som gir Champions League-spill.