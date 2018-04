KUNNE JOBBET SAMMEN: I hvert fall ifølge Pep Guardiola (t.v.). Foto: AFP

Guardiola hevder han kunne hentet Pogba i januar – superagent slår tilbake mot uttalelsene

Publisert: 06.04.18

Manchester City-manager Pep Guardiola (47) heller bensin på bålet før lørdagens Manchester-derby, men mannen som skal ha stått bak det hele, Mino Raiola (50), kjenner seg igjen i uttalelsene.

Lørdag kan Manchester City sikre et rekordtidlig seriegull når Manchester United tar turen til Etihad. Med seier i egen storstue vil Manchester City kunne kalle seg seriemestere i England.

Dagen før dagen, forteller Pep Guardiola, Manchester Citys manager, en noe oppsiktsvekkende historie.

– Eksepsjonell spiller

– Vi kunne ha kjøpt Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan i januar. Vi fikk tilbudet om å hente de, fortalte han på fredagens pressekonferanse ifølge BBC.

Den spanske manageren forteller at de to spillernes agent, Mino Raiola, tok kontakt med City-sjefen og fortalte at de var «tilgjengelige», for så å gi ham muligheten til å signere de.

City-sjefen forteller imidlertid at han takket nei til tilbudet.

– Vi har ikke penger nok til å kjøpe Pogba siden han er så dyr, forklarer han.

Guardiola ville heller ikke si noe om han faktisk var interessert i å hente franskmannen til den lyseblå delen av Manchester, men innrømmet at Pogba er en «eksepsjonell spiller».

I etterkant av uttalelsene har hovedpersonen selv, Pogba, tatt til Twitter, til det som kan tolkes som et svar på Guardiolas kommentarer:

Det har flere ganger den siste tiden blitt spekulert i at Pogba og Manchester Uniteds manager, José Mourinho, har havnet på kant.

Likevel er det nok samtidig heller usannsynlig at Manchester United – uavhengig av forholdet mellom Pogba og Mourinho – ville gått med på å selge 25-åringen til byrivalen.

Mkhitaryan endte på sin side som kjent opp hos Arsenal .

Raiola nekter for City-kontakt

Guardiola fortalte Raiola-historien etter å ha blitt spurt om hva han syntes om Raiolas uttalelser om spanjolen. Superagenten har tidligere kalt Guardiola for «en feiging» og «en hund», på grunn av måten han behandler folk.

– Å sammenligne meg med en hund ... Det er ikke bra. Man skal respektere hunder, var svaret fra Guardiola.

Det er ikke bare Pogba som har respondert etter Guardiolas uttalelser. Det samme har Mino Raiola gjort, og han benekter påstanden fra City-sjefen.

– Jeg snakket aldri med Guardiola. Jeg ville ikke snakket med ham om spillere – da ville jeg snakket med selve klubben, sier han, ifølge BBC.