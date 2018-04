LEVERTE MÅLPOENG: Nysigneringene Joakim Våge Nilsen (til venstre) og David Akintola kombinerte fint på Haugesunds scoring. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Nysigneringene herjet i Haugesund - Sarpsborg fortsatt ubeseiret

Publisert: 08.04.18 19:50 Oppdatert: 08.04.18 20:02

(FK Haugesund - Sarpsborg 08, 1 - 1) Vinterkjøpene David Akintola (22) og Ronnie Schwartz (28) sørget for uavgjort i dette oppgjøret for fjerde gang på rad.

Først ute var David Akintola, innleid fra Midtjylland. Joakim Våge Nilsen, også han hentet inn i vinter, slo fint inn og traff hodet til nigerianeren.

Sarpsborg 08 -keeper Falch var på halvdistanse og etterlot et åpent mål for Akintola å nikke ballen inn i - hans andre scoring på rad.

- Jeg synes Haugesund var veldig gode. De stresset oss hele veien, meldte Sarpsborgs trener Geir Bakke etter kampen.

Schwartz utliknet

Bakke måtte skrote den planlagte pausepraten og heller legge en strategi for å utlikne ledelsen. Det klarte han.

For rett etter intermezzoet var det en annen nysignering som ville vise seg frem, denne gangen for Sarpsborg 08.

Dansken Ronnie Schwartz kom fra belgisk fotball i vinter og bredsidet inn Jon Helge Tveitas perfekte innlegg på bakre stolpe like etter hvilen.

Flere FKH-sjanser

I en jevnspilt kamp mellom to godt organiserte lag var det hjemmelaget som stod for det meste av den offensive beholdningen i andre omgang, men en stødig Aslak Falch mer enn gjorde opp for sin svake involvering i første omgang med flere solide redninger.

Etter gjestenes utlikning ble Christian Grindheim spilt gjennom på tilnærmet åpent mål, men den hjemvendte sønn satte ballen like utenfor.

Like etter var målscorer Akintola plutselig i farlig posisjon, men skuddet fra rundt seks meter ble blokkert.

I motsatt ende dæljet innbytter Ole Jørgen Halvorsen ballen i tverrliggeren på halv volley ti minutter før slutt.

Men ingen av lagene klarte å forhindre at den fjerde tilsvarende kampen på rad endte uavgjort.

