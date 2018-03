VG-børsen: Slik spilte Norge mot Albania

Publisert: 26.03.18 21:24 Oppdatert: 26.03.18 21:59

FOTBALL 2018-03-26T19:24:01Z

ELBASAN/OSLO (Albania - Norge 0–1) Innbytter Sigurd Rosted (23) scoret kampens eneste mål i sin debut, men spilte ikke lenge nok til å få børspoeng. To spillere fikk karakteren syv på børsen.

Jevnt over gjorde det norske laget en meget solid kamp, bare tre dager etter 4–1-seieren mot Australia på Ullevaal stadion.

VG live : Referat fra kampen

Terningkast : 4

Målsjanser : 7-3 til Norge

Dommer : Fjodor Zammit, Malta - 4 poeng.

Banens beste : Markus Henriksen

Tilskuere : Ca 3000.

Analysen : Albania var ekstremt opptatt av å spille seg ut bakfra, noe som tillot et høyt norsk press innledningsvis. Dette skapte et par farligheter for Lagerbäcks menn, siden viljen og evnene ikke sto helt i stil på det albanske laget. De satte opp tempoet om de kom seg over på Norges halvdel og var i innleggssituasjoner, men gjennom 1. omgang var følelsen at Norge hadde mest av både kontroll og sjanser.

Forsvaret lå godt organisert, bakerst hadde Ørjan Håskjold Nyland minimalt med involveringer, og hele laget virket påskrudd.

2. omgang var enda bedre fra Norges side; da kom de fremoverrettede pasningskombinasjonene og et par fine angrep kunne gått i minneboken. Scorer fortjent til slutt etter dødball ved debutant Rosted. Burde «drept» kampen til 2-0.

Denne artikkelen handler om Herrelandslaget fotball

Albanias herrelandslag fotball