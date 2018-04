Dette er verdens raskeste fotballspillere

Han er kanskje 84 kilometer i timen tregere enn en gepard, men Kylian Mbappé (19) kan likevel skryte av å være den raskeste fotballspilleren på planeten.

Det viser i hvert fall oversikten til spanske Marca , som har satt opp en liste over verdens ti raskeste fotballspillere per dags dato - og hvor fort de løper.

Der kommer PSGs franske spisstalent Kylian Mbappé best ut. 19-åringen er målt i 36 kilometer i timen, skriver sportsavisen, og siterer franske Le Figaro på tallet. Det skjedde tilbake i desember, på overtid i 3–1-seieren mot Lille. Se video under:

Det er ikke riktig like fort som en gepard, verdens raskeste landbaserte pattedyr (kan oppnå 120 km/t), men holder likevel til toppen på listen over raske fotballspillere. Den ser slik ut:

1. plass: Kylian Mbappé (PSG) - 36 kilometer i timen

2. plass: Iñaki Williams (Athletic Bilbao) - 35,7 kilometer i timen

3. plass: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) - 35,5 kilometer i timen

4. plass: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) - 35,27 kilometer i timen

5. plass: Kyle Walker (Manchester City) - 35,21 kilometer i timen

6. plass: Leroy Sané (Manchester City) - 35,04 kilometer i timen

7. plass: Mohamed Salah (Liverpool) - 35 kilometer i timen

7. plass: Kingsley Coman (Bayern München) - 35 kilometer i timen

9. plass: Alvaro Odrionzola (Real Sociedad) - 34,99 kilometer i timen

10. plass: Nacho (Real Madrid) - 34,62 kilometer i timen

