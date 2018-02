Klausul gjør at Zahid kan forlate Apoel for snaut 40 millioner

Publisert: 08.02.18 12:06

FOTBALL 2018-02-08T11:06:01Z

I januar avslo den kypriotiske serielederen Apoel to bud på Ghayas Zahid (23), men muligheten er stor for at nordmannen snart blir solgt. Trener Giorgos Donis (48) sier til VG at Zahid er kapabel til å spille i de beste ligaene i Europa.

– Hvis noen presterer veldig bra, som Ghayas, som har spilt Champions League og gjort det veldig bra i serien, vil det være veldig lett å gå videre hvis budet er riktig både for ham og klubben. Det har vært to bud på ham allerede, forteller Donis til VG.

Før overgangen fra Vålerenga i august, gjorde Zahid seg bemerket som en av Eliteseriens beste spillere. På Kypros har 23-åringens kombinasjon av hurtig forflytningsevne, tekniske ferdigheter og presis høyrefot ført til åtte scoringer og 16 målgivende pasninger på 21 seriekamper.

Snittet på 1,14 målpoeng per kamp har ført til interesse fra blant andre tyrkiske storklubber. I januar forsøkte serieleder Istanbul Basaksehir FK å hente Zahid for tre millioner euro, men budet ble avslått. VG er imidlertid kjent med at Zahid har en klausul i kontrakten som gjør at andre klubber kan hente ham for rundt fire millioner euro, noe som tilsvarer i underkant av 39 millioner kroner.

Skal videre

Det gjør sannsynligheten stor for at 23-åringen blir solgt innen relativt kort tid, trolig til sommeren. Zahids agent, Morten Wivestad, bekrefter VGs opplysninger.

– Jeg kan bekrefte at vi har en klausul i kontrakten, men jeg vil ikke diskutere den i media, sier Wivestad.

– Hvordan opplevde dere budene som kom i januarvinduet?

– Det var konkrete bud, men Apoel var ekstremt klare på at han ikke skulle selges. Han har allerede tiltrukket seg interesse fra de største klubbene i Tyrkia, og vi ser ikke på den kypriotiske ligaen som en endestasjon for Ghayas, men nå skal han ha fokus på Apoel og være profesjonell, noe han har vært hele tiden. Så får vi ta det derfra, sier Wivestad.

– Kan spille i England og Spania

Apoel-manager Donis har på sin side en fortid som Premier League-spiller for Blackburn og på Hellas sitt landslag. Bare fem måneder etter at Donis hentet Zahid fra Vålerenga, innrømmer han nå at Oslo-gutten snart kan være klar for å ta steget videre.

– For meg har Ghayas noen ferdigheter som er veldig bra. Han jobber utrolig hardt, har en veldig fin personlighet og har høy kvalitet i det han gjør. Hvis han forbedrer tempoet med og uten ball, kan han spille på et veldig høyt nivå. Han kan spille i England, Spania eller Italia. Han er god nok for en av de beste ligaene i Europa, sier Donis på telefon fra Kypros.

– Hvor høyt nivå har Zahid prestert på sammenlignet med de andre spillerne på Kypros denne sesongen?

– Han er en av de beste spillerne i ligaen. Han kan både skyte, drible og spille frem medspillere. Vi har forsøkt å hjelpe ham med å tilpasse seg laget og den nye atmosfæren, og han har gjort en veldig bra jobb. Han forstår «Apoel-familien». Han har blitt en utrolig viktig spiller for oss. Det ser du også på statistikken hans i klubben, sier Donis.

Fornøyd Zahid

Zahid opplever også selv overgangen til Apoel som en suksess. Det skyldes blant annet møtet med greske Donis, et møte som har betydd mye for ham. Treneren tok umiddelbart vare på nordmannen etter at han ankom Kypros, forteller Zahid til VG.

– Det er godt å høre at han har tro på meg. Han hjalp meg veldig mye da jeg kom hit. Han virker som en ekstremt bra person. I starten måtte jeg bli vant til et nytt miljø og en ny kultur. Det var vanskelig, men jeg har blitt tatt veldig godt imot av han og andre i klubben. Det er derfor det har gått såpass bra også, sier Zahid.

I tillegg til storspill i serien, inkludert noen nydelige scoringer, som kunststykket mot Apollon 31. januar, har 23-åringen spilt seks kamper i Champions League. 13. september debuterte han mot Real Madrid.

– Det var fantastisk. Det er egentlig vanskelig å sette ord på det. Og høydepunktet i Champions League var nok debuten på Santiago Bernabéu, men jeg hadde også to veldig gode kamper mot Dortmund. Jeg føler jeg har hatt veldig bra utvikling her nede. De første tre kampene var litt vanskelige, men etter det føler jeg at jeg har vært veldig stabil – og bare blitt bedre og bedre.

Om interessen

– Hvilke tanker gjør du deg om at det allerede har kommet bud på deg fra Tyrkia?

– Det er kult at jeg allerede har levert såpass godt at jeg har interesse fra en såpass stor klubb. Det er godt å ta med seg. Men fremover må jeg bare fokusere på å spille bra for Apoel, noe jeg føler jeg har klart ganske bra til nå. Så lar jeg Morten og Mike (Kjølø), som er agentene mine, ta seg av det andre. Det vet jeg de gjør på en god måte.

– Du har fortsatt ingen landskamper for Norge. Hva ville det betydd for deg å bli tatt ut i troppen til kampene mot Australia og Albania neste måned?

– Jeg tror det vil bety ganske mye for alle som har norsk pass å få muligheten til å spille der. Jeg har veldig lyst til å spille på landslaget, men jeg forsøker å ikke fokusere for mye på det. Jeg er veldig fornøyd med fotballen om dagen, så tenker jeg at landslaget kommer når det kommer, sier Zahid.