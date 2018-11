KÅFFA-KLAR: Tidligere Vålerenga-profil Daniel Fredheim Holm. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fredheim Holm klar for KFUM – blir spillende assistent

Daniel Fredheim Holm (33) er ferdig i Vålerenga, men fortsetter å spille fotball i Oslo. Neste sesong blir han spillende assistenttrener for KFUM i OBOS-ligaen.

Det bekrefter hovedstadsklubben, som rykket opp fra 2. divisjon i helgen, på sine hjemmesider . Den mangeårige VIF-profilen blir spillende assistenttrener og skal også jobbe i administrasjonen, melder KFUM.

– Jeg har fortsatt ambisjoner som fotballspiller, og ser fram til å bidra til at «Kåffa» kan etablere seg i OBOS-ligaen . Samtidig har jeg hatt lyst til å gjøre noe mer enn bare å være spiller. Det får jeg anledning til å gjøre i KFUM ved å gå inn som assistenttrener i et godt team, og med en spennende og ung spillergruppe, sier Fredheim Holm.

Den mangeårige VIF-profilen spilte sin siste av over 300 kamper for Vålerenga i helgen. Etter at han tok avgjørelsen om ikke å fortsette i klubben, åpnet han for et comeback til barndomsklubben Skeid, der Tom Nordlie er trener.

«Skeid kan være en aktuell klubb», sa Fredheim Holm til VG i forrige uke, mens Nordlie sa at «vi vil selvsagt snakke med ham». Men nå har valget falt på en annen nyopprykket Oslo-klubb i OBOS-ligaen.

– Vi pratet med ham, men det var ikke så nært. Jeg har vært klar over at det antakeligvis ble KFUM hele tiden. Vi har ikke ressurser til det, og han er bestekompis med (KFUM-trener) Jørgen Isnes. For meg var det helt kalkulert at det kom til å skje, sier Skeid-trener Tom Nordlie til VG.

Han håper kanskje at Daniel Braaten velger noe annet enn Fredheim Holm:

– Jeg har vel ikke vært overivrig heller, for å si det sånn. Det gikk ikke innenfor våre budsjetter. Vi ville ha en prat med ham, men for meg er det ikke noe bitterhet eller noe sånt. Det er ikke så rart for meg at han velger KFUM, sier Nordlie.

Daniel Braaten er en annen tidligere Skeid-spiller på utgående kontrakt . Nordlie sier at det ikke har vært noen fremgang i de diskusjonene, og at stallen for neste sesong allerede er mer eller mindre satt.

– Det blir maks én eller to spillere inn, og maks én eller to ut, sier Nordlie.