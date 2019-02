PROFILERT SJEF: Martin Ødegaard innrømmer at det ikke alltid var lett å ha en så teknisk overlegen eks-spiller som trener. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Ødegaard spøkte om Zidane: – Noen ganger var det ikke bra for selvtilliten

Martin Ødegaard (20) har i et stort intervju med nederlandske Algemeen Dagblad lettet på sløret om kometkarrieren, forventningspresset - og hvorfor det ikke bare var artig å ha Zinedine Zidane som trener.

Publisert: 04.02.19 22:42

– Det var nydelig å ha Zidane som trener, men noen ganger var det ikke bra for selvtilliten. Han viste hvordan det egentlig skulle gjøres. For en teknikk.

Det sier Ødegaard spøkefullt til AD , et i et stort intervju gjort før helgens 2–2-kamp mot gamleklubben Heerenveen. Den kampen vil kanskje best bli husket for denne kontroversielle situasjonen:

Zidane var Ødegaards første trener etter overgangen fra lille Strømsgodset til gigantiske Real Madrid i januar for fire år siden. Og den overgangen var ikke bare lett.

– Jeg fikk spilletid med førstelaget, selv om jeg selvfølgelig håpet på å få mer. Men jeg spilte fotball med stjernene. Jeg tok et gigantisk steg - fra Strømsgodset til Sergio Ramos og Cristiano Ronaldo, sier Ødegaard.

20-åringen har den siste tiden vært i gnistrende form for nederlandske Vitesse, som han er utlånt til fra Real Madrid. De siste to månedene har han markert seg med flere scoringer og målgivende, og inneværende sesong er hans mest produktive noensinne. Men han har også vært produktiv utenfor banen.

– Jeg fullførte videregående på nettet, og fikk vitnemålet mitt i desember. Seks fag, den norske grunnpakken. Jeg er stolt av det vitnemålet, sier nordmannen, som fikk karakter seks i frispark mot Excelsior for et par uker siden.