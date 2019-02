BLID: Jürgen Klopp hadde mange tøffe oppgjør med Bayern München som Dortmund-trener. Nå skal han ta imot Bayern til Anfield. Foto: Nick Potts / TT NYHETSBYRÅN

Klopp: – Takk Gud for at vi slipper å velge mellom Premier League og Champions League

Liverpool spiller tirsdag for Champions League-avansement, samtidig som supporterne drømmer om det første ligagullet på 29 år. Jürgen Klopp (51) velger ikke mellom dem.

Publisert: 19.02.19 13:17







– Alle Liverpool-supportere vil si Premier League, men nå skal vi spille i Champions League . Takk Gud for at vi slipper å ta den avgjørelsen, smilte tyskeren på sin pressekonferanse før Bayern München kommer på besøk tirsdag.

Der møter han også et par av sine elever fra Dortmund-tiden, Robert Lewandowski og Mats Hummels, som i dag er meget sentrale hos Bayern.

– Det er flotte gutter. Jeg er i takknemlighetsgjeld til dem. Uten dem ville ikke karrieren min ha vært den samme. Vi har stor respekt for hverandre. Men jeg vil gjøre alt for at de ikke skal skinne mot oss.

– Han fikk frem spiss-instinktet i meg, sier Lewandowski like høflig i et intervju med UEFAs hjemmesider.

– Klopp har betydd mye for min karriere.

Interessen i Tyskland er stor før møtet. For en gangs skyld er Bayern München ikke tysk serieleder. De ligger to poeng bak ledende Borussia Dortmund – med én kamp mer spilt.

– Etter at de har dominert ligaen i seks sesonger, var det klart at de ville få det vanskeligere i år. Men fortsatt er ingenting avgjort, og de er fortsatt med i Champions League.

– Jeg kunne ha gitt 600 intervjuer til tyske aviser, for interesse er så stor. Men denne kampen er ikke noe personlig for meg. Det har aldri vært noe negativt med Bayern, men når vi møter hverandre, eller de kjøper våre spillere, hvordan kan jeg være glad?

Som alle andre Dortmund-trenere, opplevde også Jürgen Klopp at Bayern München jaktet noen av hans beste spillere.

Han må unnvære stopperkjempen Virgil van Dijk, som soner tre gule kort, og Dejan Lovren er også tvilsom.

Bayern München drar til Anfield for å kjempe om Champions League-avansement. Arjen Robben (35) er skadet og kan ikke være med. Men han mener det er den verst tenkelige trekningen.

– Hvis du spør hvilken stadion som er verst for meg, så er det sannsynligvis Liverpool. Du har alltid din favorittmotstander, og det må også være en negativ, sier den nederlandske Bayern-legenden i et stort intervju med Guardian.

Han mener møtet med Jürgen Klopps mannskap er «den verst tenkelige trekningen», basert på egne erfaringer som Chelsea-spiller: I 2004/05 tapte Chelsea for Liverpool i semifinalen. Også i 2006/07 senket Liverpools Chelseas finaledrøm i semifinalen.

Robben mener at Liverpool den gang var et lag som kunne prestere i cup-sammenheng, men ikke hadde stabilitet nok til å være god i en hel sesong. Han mener dette er annerledes i dag.

– Nå er dette endret. De har utviklet seg virkelig bra. Manageren har gjort en stor jobb. I fjor var de i Champions League-finalen, og i øyeblikket ligger de på topp i Premier League. Det er lenge, lenge siden de har vunnet ligaen, og det er det de drømmer om.

Jürgen Klopp mener at Bayern har forandret spillestil.

– Om du går fra Pep Guardiola til Jupp Heynckes til Niko Kovac, er det annerledes, men vi må selvfølgelig tilpasse oss til det, sier han til Liverpools hjemmeside.

– Vi må erkjenne at de har kvalitet på alle plasser, og det har vi også. Men vi kommer ikke til å gå inn i denne matchen som favoritter.

