TRAGISK: Slik hyllet Nantes-supporterne avdøde Emiliano Sala 30. januar. Foto: Thibalt Camus / TT NYHETSBYRÅN

Savnet fotballspiller er bekreftet død

Politiet bekrefter torsdag kveld at det er den savnede Emiliano Sala som ble funnet i flyvraket i den engelske kanal.

Publisert: 07.02.19 23:45 Oppdatert: 07.02.19 23:58







Han var på vei fra Nantes, der han hadde spilt, til sin nye klubb Cardiff da ulykken skjedde for drøyt to uker siden.

– Liket som ble brakt til Portland Port, har formelt blitt identifisert som fotballspilleren Emiliano Sala, skriver Dorset Police i en pressemelding torsdag kveld.

Argentineren ble 28 år gammel.

les også Krever penger for savnet fotballspiller etter flystyrt

Søndag ble flyet «Piper Malibu» med Sala og piloten David Ibbotson (59) funnet etter lang tids leting. Gjennom undervannskameraer ble det oppdaget en kropp i flyet, som forsvant fra radaren den 21. januar. Liket ble brakt ut av flyet og til land onsdag kveld.

Flere britiske medier, blant annet BBC, skrev onsdag at Nantes forlanger at Cardiff skal begynne å betale på overgangssummen, som skal betales over tre år - til tross for at Sala er død. Sky Sports meldte at Nantes krever en tredjedel av pengene nå, og at om det ikke betales innen ti dager, vil de gå til juridiske skritt.