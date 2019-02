ULIKHETER: Emilie Rodahl Dokset og Trond Ivar Døvle dømte hver sin respektive cupfinale i 2018, men betalingen var svært ulik.

Store lønnsforskjeller blant dommere i Eliteserien og Toppserien – ber NFF ta grep

Dommerne i Eliteserien får nesten fire ganger så høyt honorar som dommerne på kvinnenes høyeste nivå. Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, mener at NFF må gjøre mer.

– I handlingsplanen til NFF står at norsk fotball har som mål å utvikle kvinnelige toppdommere på internasjonalt nivå. Da må det selvfølgelig følges opp i form av ressurser. Det må være sammenheng mellom målene vi setter oss og det vi faktisk gjør, sier Jørgensen.

Mandag ble nemlig honorarene for dommerstanden i Norge offentliggjort.

Mens en hoveddommer i Eliteserien får 15 600,- kroner per kamp, er honoraret bare på 4780,- kroner for en kamp i Toppserien .

– Hvis norsk fotball mener at vi skal satse på å utvikle dommere, må det gis ressurser for å gjøre det også, sier Hege Jørgensen, som for øyeblikket er på treningsleir med Toppserien i Tyrkia.

I dag er det medieavtalen som gjør at dommerne i Eliteserien tjener betydelig mer enn på kvinnesiden.

Dommerhonorarer sesongen 2019 KLASSER 11’ER, 9’ER Eliteserien HD 15 600,-

Eliteserien AD 9740,-

Eliteserien 4D 3900,- OBOS-ligaen HD 7200,-

OBOS-ligaen AD 3500,-

OBOS-ligaen 4D 1200,- Toppserien HD 4780,-

Toppserien AD 1100,-

Toppserien 4D 800,- PostNord-liga (2. div.) HD 1700,-

PostNord-liga (2. div.) AD 1100,-

PostNord-liga (2. div.) 4D 800,- 1. divisjon kvinner HD 1600,-

1. divisjon kvinner AD 900,- Norsk Tipping-liga (3. div.) HD 1100,-

Norsk Tipping-liga (3. div.) AD 800,- Kretsliga (4. div.) HD 850,-

Kretsliga (4. div.) AD 600,- Øvrige senior HD 800,-

Øvrige senior AD 550, Junior 18 nasjonal serie HD 850,-

Junior 18 nasjonal serie AD 600,- Junior 19 IK/1.div. HD 800,-

Junior 19 IK/1.div. AD 550,-

Junior 19-17 øvrig HD 650,-

Junior 19 -17 øvrig AD 500,- G/J 16 nasjonal serie HD 800,-

G/J 16 nasjonal serie AD 550,-

G/J 16 IK HD 650,-

G/J 16 IK AD 450,-

G/J 15-16 11’er HD 500,-

G/J 15-16 11’er AD 350,-

G/J 14 nasjonal serie HD 650,-

G/J 14 nasjonal serie AD 450,-

G/J 14 11’er HD 450,-

G/J 14 11’er AD 300,- G/J 13-14 9’er HD 400,-

G/J 13-14 9’er AD 250,- G/J 12 9’er 400,- G/J 17,15,13 9’er HD (Finnmark) 450,-

G/J 17,15,13 9’er AD (Finnmark) 300,- KLASSE NM NM senior menn 5., 6., og 7. runde HD 15 600,-

NM senior menn 5., 6., og 7. runde AD 9740,-

NM senior menn 5., 6., og 7. runde 4D 3900,-

NM senior menn 3. og 4. runde HD 6000,-

NM senior menn 3. og 4. runde AD 4000,-

NM senior menn 3. og 4. runde 4D 2500,-

NM senior menn 1. og 2. runde HD 1500,-

NM senior menn 1. og 2. runde AD 1250,-

NM senior menn 1. og 2. runde 4D 750,-

NM senior menn kval. 1. og 2. runde HD 850,-

NM senior menn kval. 1. og 2. runde AD 600,-

NM senior kvinner 4., 5. og 6. runde HD 4780,-

NM senior kvinner 4., 5. og 6. runde AD 1500,-

NM senior kvinner 4., 5. og 6. runde 4D 1000,-

NM senior kvinner 1., 2. og 3. runde HD 1500,-

NM senior kvinner 1., 2. og 3. runde AD 800,- NM Jr 19 semi- og finale HD 1300,-

NM Jr 19 semi- og finale AD 800,-

NM Jr 19 semi- og finale 4D 500,-

NM Jr 19 ordinære runder HD 800,-

NM Jr 19 ordinære runder AD 550,-

NM Jr 19 kval/innledende/mellomspill HD 650,-

NM Jr 19 kval/innledende/mellomspill AD 500,- NM G/J 16 semi- og finale HD 1300,-

NM G/J 16 semi- og finale AD 800,-

NM G/J 16 semi- og finale 4D 500,-

NM G/J 16 ordinære runder HD 650,-

NM G/J 16 ordinære runder AD 450,-

NM G/J 16 kval/innledende/mellomspill HD 500,-

NM G/J 16 kval/innledende/mellomspill AD 350,- KLASSER FUTSAL 2018/2019 Futsal Elite dommer 800,-

Fulsal Elite timekeeper 400,-

Futsal Bredde senior 400,-

Futsal Bredde aldersbestemt 200,- * HD = hoveddommer, AD = assistenddommer, 4D = fjerdedommer Vis mer vg-expand-down

Det er klubbene selv som betaler honorar, reise og opphold for dommerne også på toppnivå.

– Eliteserielagene har en helt annen betalingsevne enn Toppserieklubbene, det henger ikke minst sammen med milliardinntektene fra medieavtalen, mener leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

Hege Jørgensen mener det er problematisk at dommernes rammebetingelser i så stor grad er styrt av de kommersielle avtalene, ettersom klubbene på kvinnesiden ikke har noen muligheter til å kompensere for dette.

Når dommerne nå er i Tyrkia på seminar, må de ta seg fri fra jobb, og de får heller ikke noe kompensasjon for å delta.

– De kvinnelige dommerne har egentlig akkurat tilsvarende utfordringer som spillerne våre. De skal utøve yrket sitt på toppnivå, samtidig som de jobber ved siden av for å overleve.

Jørgensen understreker samtidig at kvinnefotballen er veldig fornøyd med at NFF har lagt til rette for at dommerne kan delta og at det har skjedd en positiv utvikling.

– Det er ikke så mange toppdommere vi har i Norge, så jeg er helt sikker på at det er mulig å legge forholdene bedre til rette for dem. Det handler om prioritering, sier Jørgensen.

Dommersjef Terje Hauge vil ikke kommentere saken, og henviser til Nils Fisketjønn. Han mener at Norges Fotballforbund er på god vei.

– NFF har satset betydelig på å rekruttere og utdanne kvinnelige dommere de siste årene, budsjettene er økt betydelig på dette området i tråd med målene i Handlingsplanen.

– Synes du at NFF gjør nok?

– Jeg er godt fornøyd med at vi har styrket budsjettet og prioritert rekruttering og utdanning av dommere. Når det gjelder den totale prioritering av ressurser i NFF og norsk fotball så er det en sak for våre politiske ledere og til syvende og sist fotballtinget, svarer Fisketjønn i en e-post.

VG vet at forskjellene i honorarene er et hett tema blant de som rammes mest.

Styreleder i toppdommerforeningen, Kai Erik Steen, understreker imidlertid at det ikke skilles på kjønn.

– De kvinnene som har hatt oppdrag i Eliteserien har mottatt honorarer som er fremforhandlet for alle dommere på dette nivået, uavhengig av kjønn. Menn som dømmer i Toppserien mottar honorarer som er fremforhandlet for nettopp Toppserien, sier Steen.

– Men når det i dagens situasjon er slik at det er svært få kvinnelige dommere i Eliteserien blir det vel en indirekte forskjellsbehandling likevel?

– Det er ingen forskjellsbehandling så lenge alle har like muligheter.

– Har kvinner og menn samme muligheter og forutsetninger for å dømme i Eliteserien?

– Ja. Vi har i dag unge, talentfulle kvinnelige dommere som dømmer i Postnordligaen. Disse har bestått de fysiske kravene satt av det internasjonale fotballforbundet. Med andre ord har alle de samme mulighetene så lenge de leverer stabile prestasjoner og består de fysiske og teoretiske kravene, mener Steen.