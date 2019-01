RBK-leder Ivar Koteng og advokat Kristian Nordheim kan glede seg over forliket. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Kostbar og ydmykende lærepenge: Tid for oppvask i Rosenborg

Rosenborg kjøpte seg ut av at en dyr og ydmykende lærepenge kunne blitt enda verre. Men klubbledelsen bør ikke slippe unna et etterspill.

Publisert: 23.01.19 14:59

Penger har en tendens til å åpne dører, uansett hvor fastlåste de måtte ha fremstått.

Etter det hemmelige forliket, ble en bitter strid erstattet av kos, klapp og klem. Plutselig var de tidligere så stridende partene mest opptatt av at de egentlig er glad i hverandre.

Det er ikke vanskelig å forstå at det må være en lettelse å legge ned stridsøksen.

Konflikter med folk man står nær er aldri enkelt, og enda mer krevende må det være å ta oppvasken i en tv-overført rettssak.

Men om man skal se tilbake på en absurd opplevelse i sal 310 i Trondheim tingrett, er det grunn til å tro at flere enn Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Ivar Koteng gleder seg over å kunne senke skuldrene.

For advokat Kristian Nordheim blir nemlig denne uken nå langt enklere enn den så ut til å bli.

Ett spørsmål ble nemlig mer og mer fremtredende etter hvert som vi ble bedre kjent med grunnlaget for at konflikten rundt trenersparkingene havnet i retten: Hvordan i all verden skulle Nordheim ha bygget opp en fornuftig avslutningsprosedyre på vegne av RBK?

Det får vi aldri svar på.

Men å spinne litt rundt den tankerekken, fører med seg grunnleggende spørsmål om hvordan Rosenborg manøvrerte seg inn i en helt håpløs situasjon.

Nordheims prosedyre ville trolig sentrert mye rundt fratredelsesklausulen, og her er det ikke gitt at han hadde møtt veggen om saken hadde blitt fullført.

Men klubbens prosessfullmektig skulle jammen meg ha stått opp tidlig om morgenen - og gravd dypt i argumentskuffen - for å trylle frem en vinnende argumentasjonsrekke om at en a-lagstrener er «virksomhetens øverste leder».

Prinsipielt skulle vi gjerne sett dette avklart, men forhåpentlgvis vil fokuset på dette føre til varsomhet med slike klausuler fremover.

Slik saken fremstod for øvrig, basert på innledningsforedrag og vitneførsel fra partene, ville advokatens arbeidsforhold ha vært helt håpløse.

For eksempel: Hvordan skulle han prosedert på at det var dekning for å avskjedige trenerne, all den tid det ikke er lagt frem et eneste dokumentert poeng som er i nærheten av å leve opp til kravet om «grovt pliktbrudd»?

Samtidig som Rosenborg må få lov til å glede seg over at enighet ble oppnådd til slutt, gjør klubben seg selv en bjørnetjeneste dersom det ikke nå foretas en nådeløs internevaluering.

Den må nødvendigvis handle om den mektige styrelederen Ivar Koteng. Ettersom han fremstod så retorisk ribbet i retten som han faktisk gjorde, er det nødvendig å spørre seg om hvordan dette kunne skje. Koteng har åpenbart gjort veldig mye bra for klubben, men nå ser vi også hvor skadelig stilen hans kan være i enkelte sammenhenger.

Ofte kan en personlig, jovial og uformell tone være positivt, men en presumtivt profesjonell klubb kan ikke leve med cowboy-kultur på områder som fordrer orden i sysakene.

Og her må flere enn bare Koteng ha sviktet, siden han handler på vegne av et styre.

* Hvilke kritiske spørsmål ble stilt innad i klubben om behandlingen av Ingebrigtsen og Hoftun?

* Hvor var djevelens advokat-stemmene om at en påstand om avskjed fortrinnsvis bør kunne følges opp med substans?

* Hvordan var kvalitetene på rådene klubbledelsen har fått underveis, både fra innsiden og fra innleid juridisk assistanse?

Det er ikke overraskende at konflikten mellom Rosenborg og den sparkede trenerduoen endte i et forlik, men mange hadde regnet med at de ville nå enighet før saken nådde rettssalen. Nå ble utfallet negativt for RBK på alle måter.

De rakk både å bli ydmyket i retten - og å måtte grave tilstrekkelig i lommen for å blidgjøre motparten nok til å få satt et punktum.

Nå har vi opplevd to opprivende konflikter rundt trønderklubben på kort tid.

Det er minst én for mye. Og det er på tide at folk innad i Rosenborg stiller seg spørsmålet om hvordan det kunne bli slik.