NYKOMMER: Eirik Ulland Andersen, her i Strømsgodset-drakt. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Dette er Moldes grep for å ta igjen Rosenborg

Molde har gjort klare grep for å ta igjen Rosenborg i 2019: Smalere spillerstall og flere spillere som «vet hva som kreves».

Publisert: 18.02.19 13:05







I vinter har klubben helt bevisst hentet spillere i aldersgruppen 24–30 år. Det er en klar endring, der det tidligere var viktig å hente unge spillere for å utvikle dem. Men Molde-ledelsen føler at nå er tidspunktet inne for å bygge på de unge de har – samt plusse på med noen etablerte ledertyper.

– Så langt er planen vi la i fjor høst, blitt fulgt, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

Det er han, som i Ole Gunnar Solskjærs fravær, styrer Molde. Det kommer han trolig til å gjøre også i sesongen, hvis Solskjær ikke returnerer.

Moe forteller VG om planene, og hvorfor nettopp de fire (Kristoffer Haraldseid, Martin Bjørnbak, Eirik Ulland Andersen og Erling Knudtzon) er hentet inn.

Moe:

Kristoffer Haraldseid (25): – Løpssterk back, akkurat det vi trenger. Han har spilt høyere på banen tidligere, så han kan rollene. Han er sterk i kombinasjonsspillet.

Martin Bjørnbak (26): – Ledertype, en som prater og dirigerer godt. I tillegg duellsterk, og har en god høyrefot. Det trenger vi, siden motstanderne ofte prøver å låse av venstresiden vår i forsvaret.

Eirik Ulland Andersen (26): – Han skal bekle en «mellomroms-rolle», som jeg kaller det, på venstresiden. Han er god i kombinasjonsspillet, i tillegg til at han er en «poeng-spiller». Og så er det dødball-foten hans ... den holder høyt nivå.

Erling Knudtzon (30): – Veldig direkte i stilen, i motsetning til mange andre av de vi har, godt tempo, og det gjør at forskjelligheten i angrepsspillet vårt blir større.

Dette er fire spillere som Moe mener, mer eller mindre, skal gå rett inn på laget. I tillegg har klubben hentet Fredrik Sjølstad (24 år, midtbanespiller) fra Kongsvinger – og talentet Markus Eide (17) fra Bryne.

Hele 13 spillere har forsvunnet, enten ved salg, utgåtte kontrakter eller utlån.

– Vi trengte å trimme stallen, vi hadde rett og slett litt for mange spillere. Så dette er et bevisst valg. Vi har gått fra 27–28 spillere i A-stallen, til noe som blir ca. 20 når sesongen starter. Stallen skal ikke være for stor, men fleksibel med flere alternativer på alle plasser likevel, sier Erling Moe.

Han sier at det skal gjøres plass til juniorer fra egen stall, hvis stallen bør kompletteres. Flere av dem trener allerede med A-laget.

– Er dere ferdighandlet, eller kommer det inn flere spillere?

– Vi skal ha inn – trolig – to spillere til, svarer Moe – og sier at av de to er i hvert fall en «offensiv».

TRENERE: Erling Moe, med Aalesunds Lars Bohinen etter treningskampen i Ålesund nylig. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

På spørsmål om målet er å velte Rosenborg fra tronen, svarer Moe:

– Vi setter aldri en konkret målsetting i Molde. Det skal ligge i veggene der, det. Men vi skal være med å kjempe om ting, fighte, både om en god plassering i serien, komme langt i cupen – og helst komme inn i et gruppespill i Europa. Vi har en plan, og vi følger den. Ambisjonene er store, sier Erling Moe.

– Det uunngåelige spørsmålet til slutt: Hvor mye kontakt har du med Ole Gunnar Solskjær?

– Ganske mye, stort sett hver eneste dag, snakker vi sammen. Han er veldig interessert i hva vi driver med.

– Tror du han kommer tilbake til Molde til sommeren?

– Det er umulig å svare på, sier Moldes fungerende hovedtrener, Erling Moe.

Molde – inn og ut i 2019 Moldes spillerkjøp så langt: Erling Knudtzon (Lillestrøm) Eirik Ulland Andersen (Strømsgodset) Martin Bjørnbak (Bodø/Glimt) Kristoffer Haraldseid (FK Haugesund) Fredrik Sjølstad (Kongsvinger) Markus Eiane (Bryne) Moldes spillersalg/utlån så langt: Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg) Isak Ssewankambo (kontrakt slutt) Ibrahima Wadji (FK Haugesund) Pawel Cibicki (lån avsluttet, retur til Leeds) Ottar Karlsson (Mjällby) Petter Strand (Brann) Fredrik Brustad (Mjøndalen) Babacar Sarr (Jenisej Krasnojarsk) Sonni Nattestad (Fredericia) Agnaldo (kontrakt slutt) Tobias Svendsen (Sandefjord, lån) Stian Gregersen (Elfsborg, lån) Vis mer vg-expand-down