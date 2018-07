TAPTE FINALEN: Loris Karius (høyre) hadde to tabber som førte til at Liverpool tapte Champions League-finalen. Her er han med manager Jürgen Klopp i nevnte kamp. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Klopp overrasket av Karius-smell: - Det er forklaringen

Publisert: 06.07.18 09:39

Liverpool-trener Jürgen Klopp (51) har for første gang snakket om hjernerystelsen til målvakt Loris Karius (25). Han mener den forklarer tabbene han gjorde i Champions League-finalen.

– Franz Beckenbauer ringte meg fire dager etter Champions League -finalen og sa at «målvakten din hadde en hjernerystelse». Jeg sa bare «hva?!», sier Klopp til Liverpools hjemmeside.

Den karismatiske tyskeren er tilbake på klubbens treningsfelt Melwood for å begynne oppkjøringen til en ny sesong. Den forrige endte på verst tenkelig hvis, da Loris Karius’ to kjempetabber sørget for at de tapte Champions League-finalen mot Real Madrid 3–1.

Nå er tyskeren soleklar på at hans landsmann fikk en hjernerystelse i forkant av de to tabbene og at det forklarer dem. Real Madrid-stopper Sergio Ramos kolliderte med Karius etter en times spill og det sørget for at målvakten fikk en smell i hodet.

– Hvordan kan vi tro at gutten som ikke gjorde en feil før smellen, og så to store tabber etter den, at det ikke var på grunn av hjernerystelsen? Hvordan kan vi tenke det? For meg er det forklaringen, sier Klopp videre.

Grunnet hjernerystelsens natur, fikk ikke Karius sin «diagnose» før flere dager etter smellen. Men fem dager etter finalen hadde Karius hele 27 av de 30 symptomene på en hjernerystelse, ifølge en legeundersøkelse gjort i USA.

– Men hvis du spør Karius, sier han at han ikke tenker på det og ikke et sekund bruker det som en unnskyldning. Vi bruker det heller ikke som en unnskyldning, vi bruker det som en forklaring. Det er alltid viktig når man analyserer, å forklare hvorfor ting skjer, sier Klopp.

Liverpool har denne sommeren signert to spillere på midtbanen i Fabinho og Naby Keita, men har foreløpig ikke hentet en ny målvakt - tross enorme spekulasjoner etter Champions League-finalen.

– Han var påvirket av smellen, det er hundre prosent sikkert og det er forklaringen (på tabbene). Hva resten av verden sier, bryr jeg meg ikke om, sier Klopp kategorisk.

Karius la ut på sosiale medier om hvor knust han var etter finaletapet .

– Akkurat nå føler jeg ingenting. Målene kostet oss tittelen. Jeg er lei meg for alle, for laget, for klubben at mine feil skulle bli avgjørende. Jeg skulle ønske jeg kunne skru tiden tilbake. Jeg sviktet dem i dag, skrev han på Instagram.

Britiske the Telegraph skrev om at Liverpool-keeperen fikk gjentatte drapstrusler etter kampen, både mot seg selv og sin familie .