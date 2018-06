VAR DU HELT SIKKER? Kasper Schmeichel (fra høyre) skjønte lite da dommer Antonio Mateu Lahoz likevel dømte straffe mot ham og Danmark etter først å ha latt spillet gå videre. Mile Jedinak (venstre) takket og bukket for muligheten. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

Bekymret for at dommere føler seg presset til å gi straffer

Kasper Schmeichel (31) er redd for at dommere ikke tør annet enn å dømme straffe hvis de først har blåst av spillet for å se en situasjon på nytt. Så langt har ingen dommer sett på video av en straffesituasjon uten å til slutt blåse straffe.

– Jeg tror han føler seg tvunget til å gi straffe når han har snakket med VAR-dommerne, og jeg tror vi kommer til å se mange straffespark hvis vi dømmer på sånt, sa Kasper Schmeichel ifølge Danmarks Radio etter torsdagens 1–1-kamp mot Australia .

Danskenes målvakt sikter til situasjonen der dommer Antonio Lahoz lot spillet gå videre da ballen traff hånden til Yussuf Poulsen, men så ble han kalt bort til TV-skjermen av videodommerne som mente han hadde gjort en feil. Den spanske dommeren så situasjonen på nytt – og valgte deretter likevel å blåse straffe.

Serie A: ombestemte seg 75 av 94 ganger

Det er ikke første gang det har skjedd i årets VM. Fire ganger har VM-dommerne til nå unnlatt å blåse for situasjoner innenfor 16-meterne, for så å ha sett TV-bildene igjen etter å ha fått beskjed på øret fra VAR-dommerne om at de kan ha tatt feil.

Og alle fire gangene har det endt med at de likevel har blåst straffe.

VAR-systemet er ferskt i mesterskapssammenheng, men tall fra Serie A, som brukte systemet foregående sesong, kan gi Schmeichel noen svar.

En gjennomgang italienske Sky Sports gjorde i april viste at videodommerne hadde sett 1566 situasjoner på nytt. I 94 av tilfellene mente videodommerne at dommeren hadde gjort felt, i snitt 3,12 ganger per kamp. I 75 av de 94 tilfellene endret dommerne på avgjørelsen sin etter å ha sett på situasjonen på nytt.

Når kan VAR brukes? VAR (eller videoassistert dømming) kan ifølge FIFAs retningslinjer benyttes i fire tilfeller: Mål og regelbrudd i forkant av et mål.

Straffespark eller regelbrudd i forkant av et straffespark.

Direkte rødt kort.

Situasjoner der feil spiller blir straffet med gult eller rødt kort.

FIFAs regler er klare: Dommeren har det siste ordet. Videodommerne kan kun anbefale hoveddommeren å se en situasjon på nytt, men det er altså kun han som kan avgjøre om en avgjørelse skal endres.

Det er også klare føringer for når VAR kan brukes (se faktaboks over).

– Enormt press

Men for å gå tilbake til Schmeichel bekymring: Følger dommerne seg tvunget til å likevel dømme straffe når de først har stoppet spillet og brukt tid på å se en situasjon på nytt?

– Jeg tror dommeren blir satt under et enormt press for å gi straffe, for selvsagt treffer ballen armen, og jeg tror det er enklere å gi straffe enn å ikke gjøre det, sier han målvakten selv etter kampen ifølge danske BT .

VGs fotballjournalist Trond Johannessen mener den danske keeperen bommer.

– Jeg er usikker på om Schmeichel bare var frustrert eller om han ikke har fått med seg hovedpoenget ved VAR-avbruddene. Når dommerne bare skal bryte inn ved «klare og åpenbare» feil, er det sannsynlig at avgjørelsen alltid vil bli endret. Men dommeren har det siste ordet, og må derfor få sjansen til å vurdere det selv, sier han.