Maradona-venn til VG: – Håper noen passer godt på ham

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 30.06.18 16:47

KAZAN (VG) Bildene av Diego Maradona (57) under VM i Russland gjør hans tidligere lagkamerat Omar Da Fonseca (58) bekymret.

– Han har levd, og lever kanskje fortsatt, et liv helt på kanten når det kommer til å ta vare på helsen sin, sier Da Fonseca til VG.

Den tidligere PSG-spilleren, som i dag jobber som kommentator for franske beIN Sports, har to landskamper for Argentina. Han har kjent Maradona siden de spilte sammen på aldersbestemte landslag.

Den argentinske legenden har preget VM i Russland med sin oppsiktsvekkende oppførsel på tribunen under landslagets kamper. Maradona har bedt til Gud, vist fingeren , sett ruset ut, trengt hjelp ut av stadion. Han ble meldt fraktet til sykehus, men avfeide ryktene og sa at han var «sjokkert» over det som ble sagt og skrevet .

Lørdag var han nok en gang til stede da Argentina møtte Frankrike på Kazan Arena, der VG tok en prat med hans tidligere lagkamerat Da Fonseca for å forstå hvordan argentinerne og Maradonas omgangskrets vurderer bildene som går verden rundt.

– Vi spilte sammen da det var svart-hvitt-TV. På juniorlaget, på landslaget.

– Han har alltid vært sånn. Han har alltid vært en mann som slipper følelsene sine løs. Han uttrykker til enhver tid det første som dukker opp i hodet hans. Jeg kjenner ham veldig godt den dag i dag, og han sliter fortsatt med å reflektere over hva han representerer i Argentina og fotballverdenen. Derfor går han over grensen for hva som er moralsk og etisk greit, sier Da Fonseca, som her er avbildet sammen med Maradona og en annen argentinsk legende, Alfredo Di Stéfano, da de var yngre:

Da Fonseca forteller at han har vært i kontakt med Maradona under VM.

– Ja, vi møttes på hotellet der han bodde. Nylig var vi og festet sammen i Marokko, sier han.

– Maradona er en ekte argentiner. Han tar ikke livet så seriøst. Det er lidenskap, men på grensen til fanatisme. Han er ikke så veldig rasjonell, beskriver Da Fonseca.

– Er du bekymret?

– Han skal alltid vise seg frem og leve på en ekstrem måte. Jeg håper for hans del at noen passer godt på ham. Han er kapabel til å finne på hva som helst, så han må være forsiktig, sier Da Fonseca.