Hevder Cristiano Ronaldo er enig med Juventus om lønn

Cristiano Ronaldo (33) skal for flere uker siden ha akseptert lønnsforslaget til Juventus. Dersom overgangen fra Real Madrid går i orden, kommer han til å tjene nær 285 millioner kroner i året.

Det hevder i hvert fall spanske AS .

Det betyr i så fall en lønnsøkning på nesten 50 prosent for - enn så lenge - Real Madrids nummer 7. I den spanske hovedstaden håver portugiseren inn i underkant av 200 millioner kroner i året.

– For hver time som går, er Cristiano Ronaldo nærmere en overgang til Juventus. Den portugisiske spilleren har vært komplett enig med Juventus i flere uker og er helt overbevist om å forlate Madrid i løpet av de kommende dagene, skriver Manu Saínz for AS, og legger til.

– Det eneste som gjenstår, er at klubbene kommer til enighet.

Helt siden - og også før - Cristiano Ronaldo og hans Portugal røk ut av VM , har spanske og italienske medier fylt side opp og side ned med at Real Madrids store stjerne virker å være ferdig i klubben. Og de siste dagene har det tatt seg voldsomt opp.

Ifølge de to store Madrid-baserte sportsavisene, Marca og AS, skal Cristiano Ronaldo ikke føle seg nok verdsatt av klubbpresident Florentino Pérez, og blant annet være svært oppgitt over at den regjerende Champions League-mesteren tilsynelatende er interessert i PSG-angriper og tidligere Barcelona-spiller Neymar.

Juventus skal ha lagt inn et bud på 100 millioner euro (nær 950 mill. kroner) for fem ganger Gullballen-vinner Ronaldo, men AS skriver at Real Madrid ønsker seg mer.

Dersom budet likevel skulle bli akseptert, ser Ronaldo på aksepten som en fornærmelse, ifølge Marca.

– Hvis de prissetter meg til 100 millioner euro, er det fordi de vil at jeg skal dra, skriver Marca at Ronaldo sa i vinter, og bemerker at Ronaldo «egentlig ønsket å spille karrieren ut i Real Madrid».

Men nå ser ting tilsynelatende ut til å ha snudd. Ronaldo skal ønske seg bort fra klubben han ankom i 2008, og neste stoppested ser i så fall ut til å bli italienske Juventus.

Journalisten Andersinho Marques i den italienske TV-kanalen Premium Sport melder at Ronaldos agent Jorge Mendes tilbød portugiserens tjenester til Juventus' sportsdirektør Giuseppe Marotta. Samme Marotta uttalte seg til Premium Sport og sa at «ingenting er i boks, overgangen er bare en mulighet» onsdag kveld.

Onsdag skal også Ronaldo-agent Mendes ha vært i krisemøter med Real Madrid-ledelsen, der de skulle diskutere superstjernens fremtid i den spanske hovedstaden.

De siste rapportene derifra er ikke godt nytt for Real Madrid-fansen:

Den spanske journalisten Edu Aguirre melder at hastemøtet mellom Mendes og Real Madrid førte til denne konklusjonen: Cristiano Ronaldo er lei av «krigen» med klubben og ønsker å avslutte den.