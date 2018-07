Danmarks ambassadør: – Hareide er gull verdt

Den danske ambassadøren til Norge, Jarl Friis Madsen, lovpriser den norske landslagssjefen og mener han løfter hele Danmarks merkevare.

– Det første er med tanke på det sportslige, vi har igjen fått et landslag som klarer seg riktig bra og har spilt 18 kamper på rad uten tap.

Det sier Madsen når VG spør akkurat hva det er som gjør Åge Hareide gull verdt for danskene.

– Men det andre er at fotball kan være det viktigste i såkalt «Nation Branding», altså at man får en positiv opplevelse av et land, en form for merkevarebygging, sier han videre.

Og det er merkevarebyggingen som gjør at Madsen er spesielt begeistret over Hareides innsats.

– Om man gjør det bra, er fotball er den viktigste enkeltfaktoren i å bygge en nasjons merkevare, siden fotball når over hele verden, sier Madsen og viser til Islands suksess som eksempel.

Viktig for diplomatiet

Han forklarer videre at merkevarebyggingen, eller «Nation Branding» som det altså kalles innen diplomatiet, er svært viktig for Danmark, noe de bruker mye ressurser på. Og nå er det altså Åge Hareide som gir dem den største drahjelpen.

Madsen, som har vært ambassadør til Norge i snart et år, er full av lovord om den norske «fjellaben».

– De spiller veldig god fotball, spesielt defensivt, og jeg er sikker på at det offensive kommer. Kritikken mot ham har ikke vært rimelig og det virker som om spillerne elsker ham, selv om enkelte danske journalister har vært kritiske, sier Madsen.

Han mener Danmarks stolte tradisjoner i fotballsammenheng, som da de tok gull i EM i 1992, imponerte en verden i sitt første VM i 1986 og spilte jevngodt med Brasil i kvartfinalen i 1998, har gjort at forventningene til Hareide og landslaget er veldig høye.

BT-kommentator: - Nesten godt nok

Berlingske Tidendes fotballkommentator Søren Hanghøj Kristensen mener det Åge Hareide har prestert er nesten godt nok. Han sender en rekke stikk i retning Norge, som svar på kommentaren til VGs Trond Johannessen etter avansementet var sikret.

«Vi dansker vil gjerne både begeistre og bli begeistret. Og vi stiller kanskje større krav til hva vi gledes over enn hva dere gjør på andre enden av Color Line-ruten. Vi vil vinne - og vi vil underholdes», skriver Kristensen i en kommentar .

Han mener at Hareide bare nesten oppfyller begge deler, men understreker likevel at de er glade for å ha ham og begeistret over å være i en åttedelsfinale.

«Dere vet hvordan det der. Dere har jo prøvd det ... en enkelt gang. For 20 år siden», skriver Kristensen i sin rekke med sleivspark.

