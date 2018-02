Hazard-dobbel da Chelsea senket West Brom

Publisert: 12.02.18 22:54

FOTBALL 2018-02-12T21:54:48Z

(Chelsea – West Brom 3–0) Eden Hazard (27) roser sin nye kollega Olivier Giroud (31) etter deres første kamp sammen fra start.

– Ja, han er et strålende oppspillspunkt, kanskje et av de beste i England. Og vi får mer frihet til å spille rundt med ham, sier Hazard til Sky Sports etter å ha scoret to mål mot West Brom.

Det første kom da franske Giroud etter 25 minutter viste hvorfor han kan bli verdifull for Chelsea.

Med mann i rygg la han ballen tilbake til belgieren på én berøring, før Hazard iskaldt plasserte ballen til side for Ben Foster.

– Med Morata skadet var det viktig for oss å ha et referansepunkt som ham. Han kan bli viktig for oss, sier Chelsea-manager Antonio Conte.

Morata tilbake

I Álvaro Moratas skadefravær har Conte brukt Hazard som midtspiss, men han har manglet oppspillspunktet han så godt som alltid sverger til.

Nå har han to i arsenalet.

For i tillegg til at Giroud samarbeidet godt med Hazard, var også Morata tilbake på benken etter skaden han fikk i januar.

Spanjolen ville ikke være noe dårligere enn sin nye spisskonkurrent. Kun ti minutter etter at han var kastet innpå ga også han ballen til Hazard.

Kantspilleren dro seg forbi én mann og banket ballen inn ved nærmeste stolpe, mens Ben Foster så ut til å forvente et skudd i lengste kryss.

Noen minutter før Hazard satte 3–0 hadde Victor Moses økte til 2–0.

Dermed kom Chelsea seg ut av bølgedalen før de igjen skal ut i Champions League. Neste tirsdag venter Barcelona hjemme på Stamford Bridge.

– Soleklart rødt

West Brom var heldige som ikke mistet en mann tidlig i kampen, da Craig Dawson plantet knottene i leggen på Davide Zappacosta.

Dommer Lee Mason ga ikke engang frispark, men TV 2s Premier League -ekspert Simen Stamsø Møller mener han burde dratt frem kortbunken.

– Det der er soleklart rødt kort, konstaterte han i studiosendingen i pausen.

De var mindre heldige da Daniel Sturridge kun brukte tre minutter på å vise noe av grunnen til at Liverpool solgte ham i januar. Den skadeplagede spissen tråkket feil og måtte kaste inn håndkleet nesten før kampen var begynt.

– Forhåpentligvis er han tilbake om noen uker, sier Alan Pardew til Sky Sports.

Med nok et tap mandag kveld har West Brom nå syv poeng opp til sikker plass. I den andre enden av tabellen klatrer Chelsea tilbake inn i topp fire, ett poeng foran Tottenham på 5. plass.