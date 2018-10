JUBEL: Norge feirer etter 1–0-scoringen som ga seier over Bulgaria. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publikum forlangte seirer - nå fortjener landslaget publikum

FOTBALL 2018-10-17T11:16:19Z

Herrelandslaget i fotball går mot sitt beste år, resultatmessig, gjennom historien. Samtidig opplever vi det laveste publikums-snittet på Ullevaal stadion på 32 år. Hvorfor blir det sånn?

kommentar

Publisert: 17.10.18 13:16

Uansett hvordan du velger å se på det, hvordan du begrunner årsakene, så er det et paradoks at det norske publikumet ikke ønsker å se et vinnende landslag - live.

Ullevaal stadion, tirsdag kveld klokken 22:37: Norske landslagsspillere og ledere jubler for den sjette strake seieren på hjemmebane, og den sjuende seieren av åtte mulige i fotball-året 2018.

Slik kom seieren mot Bulgaria:

1986

Publikum jubler også, selvsagt, men de er få. 9523 mennesker er på Ullevaal stadion denne tirsdagskvelden i oktober, på sesongens siste hjemmekamp.

Det er den femte landskampen på Ullevaal i 2018. Publikums-snittet ender på 8 483. Vi leter i statistikkene våre, har en følelse av at det er lenge siden det har vært så lavt. Vi leter og leter. Letingen stopper ikke før på 1986, det samme året som landslagsstopper Tore Reginiussen ble født - og Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland delte året mellom seg som statsministre.

I snitt besøkte 8047 mennesker Ullevaal stadion for å se landslaget spille i 1986, og det tross at motstanderne var Argentina (med Diego Maradona) og det gode laget Danmark hadde på den tiden.

Så sent som i 2015 var snittet hele 25796 på Ullevaal stadion. Siden har det gått nedover, selv om resultatene etter Per-Mathias Høgmos siste år (2016) har gått oppover.

0,5 baklengs pr kamp

Norge, under Lars Lagerbäck , vinner, slipper knapt inn mål eller slipper til sjanser for motstanderen. I øyeblikket har svensken faktisk nådd målet sitt om 0,5 baklengs i snitt pr kamp, noe som sender oss til verdenstoppen. Likevel kommer ikke folk på kampene. Det blir hevdet at tirsdag klokken 20:45 ikke er optimalt for en landskamp. Men er det så enkelt? Vi minnes at det ikke spilte noen rolle før i tiden. Folk gikk på landskamp. Uansett.

De beste landslagsårene (snittpoeng pr kamp) 2018 - Lagerbäck: 2,63 1999 - Semb: 2,46 2010 - Drillo: 2,33 1993 - Drillo: 2,30 1996 - Drillo: 2,29

Hva er så årsaken til at Ullevaal stadion bare er 1/3 full? Hvorfor svikter publikum når laget vinner? De fleste mener seirer trumfer underholdning - uten seier. De fleste ønsker å se et lag som kjemper om noe.

Landslaget, i 2018, oppfyller begge disse kriteriene.

Er motstanderne «kjedelige»? Australia, Panama, Bulgaria, Kypros og Slovenia har besøkt Ullevaal i 2018. Jo, jeg ser at det ikke virker veldig sexy. Men de tre siste kampene har betydd viktige poeng. Landslaget trenger støtte og hjelp for å få de motstanderne publikum ønsker seg. Og prisene er dumpet. Likevel blir altfor mange hjemme. Og landslagssjefen legger ikke skjul på at det er frustrerende med så mange tomme seter.

Ønsker de store nasjonene

Alle ønsker besøk av Italia, Tyskland, England eller Frankrike. Men da må Norge først vise at de er gode nok. Og til det trenger de publikums hjelp. Og nå har Lagerbäck vist at noe er på gang.

Et kvart-fullt Ullevaal er verken et pent syn for TV-seere, eller et inspirerende syn for spillerne. Bare spør Vålerenga. Ullevaal ble nærmest et mareritt for hele klubben til slutt, så de «flyktet».

Jeg sier ikke at landslaget skal gjøre det samme. Lars Lagerbäck har løst Ullevaal-koden som forgjenger Per-Mathias Høgmo aldri klarte. 7–2–0 har Lagerbäck på sine ni hjemmekamper. Og det uten særlig støtte fra tribunene.

Årene med de laveste tilskuertallene (snitt) siden 1986: 1986: 8 047 2018: 8 483 1989: 9 080 2017: 10 738 2013: 10 937

Med minst seier og uavgjort i årets to siste kamper, borte mot Slovenia og Kypros, ender Lars Lagerbäck med det høyeste poengsnittet i et kalenderår for en norsk landslagssjef. I øyeblikket har svensken 2,63 poeng pr kamp. Kontrasten er enorm til det siste året under Per-Mathias Høgmo, med et fattig poeng i snitt på 10 kamper. Den positive rekorden tilhører Lagerbäcks nåværende sportssjef, Nils Johan Semb, med 2,46 poeng fra 1999.

Doblet siden Høgmo

Det viser i hvert fall at noe har skjedd. Lagerbäck har doblet seiersprosenten siden han overtok etter Per-Mathias Høgmo, likevel har det fortsatt ikke gitt utslag i interessen. Og det er litt merkelig. Kanskje skyldes det et image, som for mange fortsatt sier at dette er en overbetalt gjeng som ikke presterer.

På (u)sosiale medier virker det som mange bare sitter og venter på neste smell, en mulighet til å «ta» landslaget. Kanskje skyldes det den noe svake standingen Norges Fotballforbund har. Noe stemmer i hvert fall dårlig mellom landslaget og publikum.

Av seirene mot Slovenia og Bulgaria lærte vi ellers at Lars Lagerbäck har gjort en god jobb med mer enn 11 mann. Ullevaal-kampene viste at Norge har flere enn to gode midtstoppere, at Ole Selnæs har tatt steg i den sentrale midtbanerollen. Og at Joshua King og to Elyounoussi’er er en farlig trio på topp for Norge.

De fortjener et større publikum i 2019.