Trond Sollied tilbake som hovedtrener – tar over belgisk klubb

Trond Sollied (59) kommer til å ta over belgiske Lokeren. Kun noen detaljer som ordnes tirsdag gjenstår.

Det bekrefter klubben selv.

Foreløpig har partene en muntlig avtale. Det skal dreie seg om en kontrakt ut sesongen – med mulighet for ett år til.

– Det er på tide at jeg kommer tilbake. Det er for kjedelig nå, sa Sollied nylig i et intervju med Nieuwsblad .

Det blir 59-åringens første jobb som hovedtrener siden han trente tyrkiske Elazigspor i 2013.

Nest sist

Lokeren ligger nest sist i den belgiske serien etter 12 kamper. Laget har kun tatt seks poeng. Serieleder Genk, med Sander Berge, ligger 24 poeng foran.

Arnar Vidarsson skal lede laget i torsdagens kamp mot Anderlecht. Peter Maes fikk sparken i går.

Sollied fikk sitt gjennombrudd som trener med Bodø/Glimt tidlig på 90-tallet. Han tok de gulsvarte til seriesølv og cupgull i 1993 blant annet.

Lang fartstid i utlandet

I 1998 trente han Rosenborg med bravur i Nils Arne Eggens sabbat-år.

Sollied-intervju fra 2013 : Skal søke som prest

Siden har ranværingen vært trener i utlandet. Sollied har blant annet ledet store lag som Gent, Club Brugge, Olympiakos og Heerenveen.

Med Club Brugge vant Sollied ligamesterskapet i Belgia i 2003 og 2005. I 2011/12-sesongen ble det tredjeplass for Sollieds Gent i samme land. Tidlig neste sesong ble han sparket.

Sollied har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

