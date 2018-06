VM-KLARE: Åge Hareide vet godt at Christian Eriksen er hans perle. Landslagstreneren mener likevel at Danmark ikke er noe «enmannslag». Bildet er fra intervjusonen før tirsdagens første trening på russisk jord. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide: - Vi er ikke noe enmanns-lag

Publisert: 12.06.18 19:19

FOTBALL 2018-06-12T17:19:18Z

VITJAZEVO (VG) Åge Hareide benekter at Danmark er noe enmanns-lag - men tror at Christian Eriksen (26) blir «en avgjørende faktor» i VM.

«Send ballen til Eriksen», sto det på t-skjorten til en russisk gutt som møtte den danske troppen på flyplassen.

Når Hareide på den første treningen på russisk jord blir spurt om det er sånn og om Danmark er et «enmannslag», svarer landslagsjefen:

– Vi jobber for Eriksen, og Eriksen jobber for laget.

Åge Hareide utdyper:

– Se på andre - som Portugal, Argentina ... Det finnes alltid en outstanding spiller. Det er viktig å ha en som kan endre kampen. Men det er ikke sant at vi har et «enmannslag». For eksempel har vi et veldig bra forsvar.

Og han er heller ikke så redd for motstandere som vil prøve å ta ut Tottenham-spilleren. Første motstander er Peru på lørdag.

– Da er Christian på sitt aller beste. Han ser rom kjappere enn noen andre. Det skjer alltid noe når han har ballen.

– Tror du Eriksen kommer til å bruke VM som en trampoline til å komme på et enda høyere nivå?

– Jeg vet bare at han har sett sinnssykt fram til VM. En spiller av hans kaliber vil gjerne vise seg fram på den aller største scenen. Det var viktig for ham at vi kom hit, at han ikke måtte sitte hjemme og se på.

Selv er Christian Eriksen nesten irriterende rolig, tatt i betraktning av at VM-starten er denne uken og at han forrige mandag ble pappa.

Han og kjæresten Sabrina klarte å holde fødselen hemmelig i tre dager - helt til han var tilbake i landslagstroppen.

– Det var noen søte mennesker rundt oss som vi kunne stole på og som ikke hadde noe behov for å si det til omverdenen. Man kan finne ut hvem man stoler på og hvem man ikke stoler på. Det var planlagt at vi skulle det hemmelig til jeg var tilbake på landslaget, sier Eriksen - som heller ikke vil ut med navnet på barnet. Foreløpig.

Han skrev tålmodig autografer i 10–15 minutter etter treningen tirsdag.

– Eriksen er helten, fastslår guttepjokkene Vitalij, Aleksander og Artjom, som alle spiller fotball i Anapa.

– Hvorfor?

– Han er bare den beste. Vi heier på Danmark. Og Sverige og Island, fortsetter guttene politisk korrekt til ei norsk avis.

Når vi står inne i et telt i russisk landsby nær Svartehavet ser Eriksen svært komfortabel ut før lørdagens åpningskamp mot Peru.

– Det er store forventninger til deg ...

– Det er helt greit for meg. Jeg går bare ut for å spille fotball.

Han innrømmer det er ganske annerledes enn da han - som 18-åring - fikk sjansen for Danmark i VM i 2010. Der spilte han både mot Nederland og Japan. Danskene kom ikke videre fra gruppespillet.

– Forventningene er større enn den gang ...

– Det er en helt annen situasjon - med tanke på alt jeg har gjort i mellomtiden. Det var en drøm å få lov til å spille VM under et halvt år etter at jeg hadde debutert på landslaget.

Etter det har Christian Eriksen gjort furore først i Ajax og så i Tottenham. Med Ajax ble det fire ligatitler, og siden har han blitt bare bedre og bedre i Spurs.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino vakte oppmerksomhet da han i fjor «stjal» José Mourinhos kjælenavn på seg selv, The Special One, og ga det til Eriksen.

De fire hele sesongene i Premier League har gitt imponerende antall mål: 10–6–8–10.

I den siste VM-oppkjøringskampen, mot Mexico, både scoret og assisterte Eriksen.

Derfor kan det nok betraktes som et «understatement» når Åge Hareide sier:

– Jeg tror Eriksen blir en avgjørende faktor for oss i VM.