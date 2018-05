TAKK OG FARVEL: Arsène Wenger er etter 22 år, ferdig som Arsenal-manager. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Arsenal tok årets første bortepoeng i Wengers avskjedskamp – Old Trafford sto æresvakt for Carrick

Publisert: 13.05.18 17:50

(Manchester United – Watford 1–0, Huddersfield – Arsenal 0–1) En æra er over i både Arsenal og i Manchester United. Arsène Wenger (68) og Michael Carrick (36) fikk begge en drømmeavslutning på sine karrierer.

Arsenal har hatt det tøft på bortebane i 2018, og før sesongens aller siste dag, var de det eneste laget i engelsk toppfotball som ikke hadde tatt et eneste poeng på fremmed gress.

Hvor passende var det ikke å gjøre det i Arsène Wengers aller siste kamp i sjefsstolen?

Det siste målet

Wenger ble hyllet med stående applaus av hele John Smith’s Stadium etter 22 minutter – til ære for hans 22 år som manager i Arsenal. 14 minutter senere, kom det aller siste målet i Wenger-æraen.

Det var rekordsigneringen Pierre-Emerick Aubameyang som fikk æren av å gjøre det. I ekte Wenger-ånd, spilte Arsenal seg vakkert gjennom, og Aaron Ramsey fant Aubameyang foran mål. Gaboneseren hadde en enkel jobb med å bredside ballen i mål.

Den scoringen sørget for at Wenger gir seg som Arsenal-manager med seier, men må ta til takke med en skuffende 6. plass i sin aller siste sesong.

Wenger vil uansett, for evig og alltid, huskes som en legende.

Drøye 41 kilometer (i luftlinje) nordøst for Huddersfield og John Smith’s Stadium, på Old Trafford i Manchester, fikk en annen legende gi seg med seier.

Hovmester Carrick

«Å spille med spillere som Paul Scholes og Michael Carrick var fredfullt. Det var som å gå inn på en bar å høre et piano. Det er avslappende. Å høre på rockemusikk er bra, og du liker det også, men av og til vil du høre på piano. Michael Carrick er et piano.»

Det sa Gary Neville om sin gamle lagkamerat før midtbanedirigentens aller siste kamp.

Og i sin siste kamp, spilte han noen vakre toner.

Carrick skrudde tiden tilbake til glansdagene og sto bak Uniteds scoring. Med en lekker pasning over Watford-forsvaret, fant han en helt fri Juan Mata, som på elegant vis, tok ned ballen, før han spilte fri Marcus Rashford, som scoret kampens eneste mål.

Den vakre scoringen ble kampens eneste, og Carrick er dermed ferdig som Manchester United -spiller, etter 12 år, 464 kamper og 18 trofé i klubben.

Syv minutter før full tid reiste hele Old Trafford seg og applauderte for Carrick, som ble erstattet av klubbens nye midtbanedirigent, Paul Pogba.

«It’s Carrick, you know, it’s hard to believe it’s not Scholes», runget over Drømmenes Teater.

36-åringen er imidlertid ikke ferdig på Old Trafford. Neste sesong vil han være en del av Jose Mourinhos trenerteam.

2017/18-sesongen er historie

Da skal han være en del av teamet som skal prøve å tette luken opp til byrival Manchester City. United ble nummer to – og avslutter sesongen hele 19 (!) poeng bak de lyseblå.

Tottenham og Liverpool slår følge med Manchester-klubbene, og blir å se i Champions League neste sesong.

Chelsea og Arsenal må på sin side nøye seg med Europa League.

Som ventet tar Swansea den tunge turen ned til Championship sammen med West Brom og Stoke.

Øvrige resultater:

Newcastle – Chelsea 3–0

Liverpool – Brighton 4–0

Crystal Palace – West Brom 2–0

Burnley – Bournemouth 1–1 (Joshua King scoret)

Southampton – Manchester City 0–1

Tottenham – Leicester 5–4

West Ham – Everton 3–1

Swansea – Stoke 1–2