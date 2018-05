Brann-spillerne feirer med Bataljonen etter seier i seriefinalen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Brann-treneren etter comebacket: – Jeg skjønner at trønderne ikke er fornøyde

Erik Eikebrokk

Publisert: 27.05.18 23:27

FOTBALL 2018-05-27T21:27:47Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Brann 1–2) Brann lå under, kom tilbake og økte luken ned til Rosenborg til seks poeng. At hjemmefansen piper, kan ikke være Brann sitt ansvar, mener Azar Karadas og co.

Da Rosenborg tok ledelsen i starten av andre omgang, så Brann ut til å gå på sitt tredje poengtap på tre kamper, etter å ha tapt bare to poeng på de første ni.

– Vi måtte gå virkelig i kjelleren. Det er krampe i alle bein. Det er en vanvittig moral i denne gjengen, som hater å tape. Det er en voldsom kraft i gruppa. De kommer tilbake, og gir seg aldri, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen, til VG.

To ganger på ti minutter straffet bortelaget Rosenborg på innkast. Ved begge tilfeller burde Rosenborg-keeper André Hansen gjort bedre.

– Det kan ikke bli mye bedre enn å komme hit foran tjue tusen, å ligge under, og banke de på dødball. Det kan ikke bli mye bedre, sier Nilsen.

Seriefinale

Rammene før seriefinalen var perfekte: Trondheim mot Bergen. Rosenborg mot Brann. Nummer 1 mot nummer 2 på tabellen. Fulle tribuner badet i hot trøndersol. Likevel ble første omgang et kaldt og sjansefattig antiklimaks med høyt tempo, og lav underholdningsverdi. Og da deler av hjemmepublikummet svarte med å bue spillerne av banen, var det rettferdig nok.

– Vi kommer ikke hit for å underholde, det får Rosenborg sørge for. Jeg skjønner at trønderne ikke er fornøyde, men jeg tror det er noen bergensere som er fornøyde, sier Nilsen.

– Publikum buet etter første omgang. Var det dårlig reklame for norsk fotball?

– Vi kan ikke komme opp hit og spille sambafotball, det er vi ikke gode nok til. Vi kom opp hit for å ta tre poeng. Vi kommer til Lerkendal foran tjue tusen og er her for å slå de, og så vinner vi .

Eliteseriens beste

Azar Karadas, som kom fra benken og spilte de siste minuttene av kampen, har spilt midtstopper og spiss for begge lag, og sier han forstår spørsmålet om underholdning.

– Vi kan ikke bry oss om hva Rosenborg og hjemmefansen holder på med. Vi ligger under, men scorer to mål på bortebane, og det er utrolig sterkt. Det er en vanvittig god seier og tre fortjente poeng. Hvem som skal underholde, det får andre svare på, sier Karadas til VG.

– Hvem er den beste midtstopperduoen i Eliteserien nå?

– Jeg syns Vito Wormgoor og Bismar Acosta har vært bunnsolide til nå. Det har jo Reginiussen og Hovland også. Men det er selvfølgelig Bismar og Vito som er best; de er hakket bedre, sier Karadas.

Med fire poeng tapt i sine to foregående kamper, så Brann ut til å ha rotet bort hele forspranget på tabellen før Peter Orry Larsen og Fredrik Haugen scoret to ganger på seks minutter.

– Vi har en god go i laget for tida, og når vi kommer under så ser man det i øynene på guttene, at dette skal vi klare, at vi skal ha med oss noe herfra, sier Karadas.

Akkumulert karma

Sammen med makker Acosta, var Brann-kaptein Wormgoor nærmest feilfri i duellene mot Alexander Søderlund og Nicklas Bendtner.

– Rosenborg har kommet tilbake etter at de var langt bak, og vunnet kamper, mens vi har spilt to uavgjorte. Vi ledet fortsatt med tre poeng, så alt presset var på dem. Vi spilte bra i dag og viste at vi ville vinne - og vi fortjente å vinne, sier Wormgoor til VG.

I fjorårets oppgjøret var det Wormgoor som utlignet Rosenborgs 2–1-ledelse på Lerkendal , men scoringen ble feilaktig annullert. I kampen på Brann stadion scoret Bendtner et mål som skulle vært annullert for offside.

– Jeg scoret her i fjor, men det ble vinket for offside. Denne gangen var det heller ikke offside. Så jeg tror litt på karma, sier Wormgoor.