I TOPPFORM: Daouda Bamba har syv mål på tolv kamper denne sesongen. Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

Brennhete Bamba håper å bli solgt: – Jeg er ligaens beste spiss

Publisert: 07.06.18 14:11

Daouda Bamba (23) har alene scoret mer enn hele angrepet til «Derbylørdagens» motstander Molde. Nå vil han ut i verden - men ivorianeren er svært kresen på hvor han vil flytte.

– Det er ikke noe jeg har lyst til å fokusere på nå, nå er det fokus på Molde-kampen. Men det er en viss interesse der ute og jeg har alltid hatt lyst til å spille i Europa, sier Daouda Bamba under oppladningen til kampen mot Molde.

VG har allerede snakket med hans trener Christian Michelsen , som sier at Bamba i nåværende form er ligaens heteste spiss. Når vi spør Bamba om han er enig i den uttalelsen, blir vi lekset opp av 23-åringen.

– Hørte du ikke hva jeg sa etter den forrige kampen mot Molde? Når jeg er skadefri og i denne formen er jeg den beste spissen i ligaen, sier Bamba og viser til intervjuet han gjorde med VGTV etter han ble matchvinner mot lørdagens motstander forrige sesong:

Kresen på klubbvalg

Det er en drøy måned til overgangsvinduet åpner den 19. juli, men flere har den den målfarlige ivorianeren på radaren. Ifølge trener Christian Michelsen har klubber fra Europa, Kina og også Russland vist sin interesse, men Bamba vil ikke bli solgt til hvem som helst.

– Jeg skal ta det neste steget ut i Europa, jeg skal ikke til Russland eller Kina. For eksempel Nederland, Belgia og Frankrike er tre ligaer jeg virkelig kunne tenke meg å spille i, forklarer han.

Bamba forklarer at han håper han blir solgt i sommer, men legger vekt på at han ønsker en vinn-vinn-løsning.

– Hvis jeg får dra ut og Kristiansund får nok penger for meg, håper jeg alle sammen blir «happy», sier han på telefon etter en av de siste treningene før derbyet mot Molde.

Fortjent interesse

Bambas syv mål - deriblant en virkelig perle mot Odd - har gjort interessen fortjent, mener Michelsen.

– Slik som han spiller nå, er det fortjent at mange klubber får øynene opp for ham. Jeg har egentlig bare ventet på at han skulle slå gjennom på dette nivået, men skadene i fjor ødela. Nå er han kanskje den heteste spissen i Norge, sier Michelsen.

Han ber VG legge trykk på at det er Kristiansunds solide kollektiv som har gjort at enkeltspillere som Bamba har hatt muligheten til å utfolde seg. Utfolde seg har Bamba også gjort foran TV-kameraene denne sesongen og han fikk mye oppmerksomhet for dette opphetede intervjuet i pausen av kampen mot Haugesund:

Men KBK-Michelsen fnyser når VG spør om de har bedt Bamba om å legge bånd på seg.

– Ola Nordmann er jævla kjedelige. Spillerne er fulle av adrenalin og det må være lov å komme med spontanreaksjoner uten at man skal vri det til det negative, sier Michelsen.

Hans Kristiansund har muligheten til å gå opp i ryggen på «storebror» Molde med seier i «Derbylørdagens» kamp. Avspark på Kristiansund Stadion er klokken 18.00.