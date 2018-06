FIFA-boss Gianni Infantino og Russlands president Vladimir Putin skrøt voldsomt av hverandre på scenen under FIFA-kongressen. Foto: SERGEI KARPUKHIN / X00944

Vinneren heter Vladimir

kommentar

Publisert: 13.06.18 13:25

FOTBALL 2018-06-13T11:25:51Z

USA kan juble over utklassingsseier som VM-vert i 2026, sammen med Canada og Mexico. Men også erkerivalen Russland kommer ut av denne FIFA-kongressen med en gigantisk PR-triumf i beltet.

Det er ikke tatt avspark i VM 2018 ennå, men allerede ser vi hvilken lissepasning dette mesterskapet vil være for legitimiteten til Vladimir Putins regime som en idrettsaktør.

Kontrasten kunne nemlig knapt vært større fra den massive kritikken de har fått etter avsløringen av et institusjonalisert systemjuks, til kos, klapp og klem på scenen under FIFA-kongressen.

Det er ikke noe nytt at Gianni Infantino og Vladimir Putin har en god tone seg imellom, men det var da vitterlig ikke måte på hvilke lovord som skulle komme sistnevnte til del.

Uten at noen var særlig opptatt av at mannen leder et land uten et Wada-sertifisert antidopingsystem.

Infantino gikk så langt som å “takke på vegne av en hel fotballverden, fra dypet av våre hjerter, for Putins engasjement og lidenskap, og for å virkelig føle at vi er på samme lag”.

Denne lagfølelsen har vel ikke akkurat atletene i en rekke idretter, som har blitt snytt for heder og ære på grunn av russisk systemjuks, merket så mye til de siste årene.

Men nå er det bare å forberede seg på hvordan de kritiske røstene vil bli svakere og svakere de neste ukene, og fotballfesten vil overta den store scenen.

I praksis er det bare nye skandaler som vil kunne frata Vladimir Putin muligheten til å komme ut av dette med en skikkelig positiv publisitetsskalp .

Men Russland er altså ikke den eneste stormakten som hadde en god onsdag i Moskva.

For kongressens store tema har vært hvem som skal få ønske velkommen i 2026. Med bråket rundt triumfene til Russland og Qatar som bakteppe, var det også spenning til hvordan denne prosessen ville forløpe.

Reglene er endret, med en overføring av makt fra eksekutivkomiteen til FIFAs ulike medlemsland, noe som er ment å redusere risikoen for at lukket lobbyisme skal kunne påvirke utfallet.

Likevel har det ligget tunge bakromssamtaler og en betydelig geopolitisk eim over kampen mellom to veldig ulike alternativer:

Skulle det bli varianten FIFA-boss Gianni Infantino har kjempet for, et fellesmesterskap på det amerikanske kontinentet, med tre samarbeidende vertsnasjoner? Altså en tilsynelatende trygg logistikkmessig løsning, med alle fasiliteter allerede på plass, og best skussmål fra FIFA-inspektørenes evalueringsrapport.

Eller ville Marokko kunne snappe seieren på målstreken, basert på støtte i eget kontinent, en flørt med Europa, en satsing mot Asia og mulighet for å hente velvilje hos nasjoner som ikke akkurat er medlemmer i Donald Trumps fanklubb? Det nordafrikanske landet hadde ville måttet sette i gang et enormt byggeprosjekt for å kunne romme et utvidet VM, men den gjenbruksutfordringen vi så ofte har sett etter store mesterskap.

Den byggeboomen blir det ikke noe av.

For kort tid etter at avstemningen startet klokken 1250, var det klart at 134 hadde stemt “United”, mot 65 for Marokko, altså en klar triumf for favoritten, mens utfordreren gikk på nederlag nummer fem.

Utfallet er nok også en stor lettelse for FIFA-presidenten, som kunne annonsere at USA, som var en sentral støttespiller i presidentvalgkampen hans, nå skal få arrangere VM med Mexico og Canada.

Det gjorde verdens mektigste nasjon alene i 1994, da Norge som kjent var med, mens Mexico var vert i 1970 og 1986.

Legger vi inn at Infantino også fikk beredt grunnen for den neste valgkampen, gjennom flammende tale om utvidelse av “utviklingspenger”, endte han opp med en god dag på jobben.

“Vi puster ikke bare fotball, vi lever fotball. FIFA er i dag, uten en skygge av tvil, en solid og sterk organisasjon, trolig sterkere enn den noen gang har vært”, sa Infantino i oppsummeringstalen, etter noen timer med nær sammenhengende selvskryt.

Han er glad nå, Gianni Infantino, akkurat som sjefene for de tre kommende arrangørlandene tilknyttet CONCACAF.

Mens den som kanskje har aller mest rett til å smile, lyder navnet Putin. Vladimir Putin.

Og akkurat det er strengt tatt trist.