Aston Villa ett steg nærmere Premier League – hedret avdød eks-spiller

Publisert: 15.05.18 22:43

(Aston Villa – Middlesbrough 0-0, sammenlagt 1-0) For Aston Villa-fansen ble tirsdag 15. mai 2018 en dag fylt med store kontraster.

Bare timer før Aston Villa skulle spille den avgjørende playoff-semifinalen mot Middlesbrough, kom den tragiske nyheten om at eks-Villa-spiller Jlloyd Samuel hadde omkommet i en bilulykke .

Forsvarsspilleren, som fikk over 100 ligakamper for klubben, ble bare 37 år gammel. Siden har støttemeldingene strømmet på. Og både før og under kampen ble han hedret.

Før kamp med ett minutts applaus. Under kamp med svarte sørgebånd.

På banen gjorde Villa-spillerne også jobben.

Kampen ebbet ut i 0–0 etter en dramatisk avslutning på kampen, der Aston Villas Sam Johnstone muligens skulle ha vært utvist og der Middlesbroughs Stewart Downing ble hindret av tverrliggeren etter et frispark.

For Aston Villas del var det bare bra, for med 1–0 å gå på fra bortemøte, er det Aston Villa som er videre til playoff-finalen. Den kalles ofte for «milliardkampen» - ettersom vinneren derifra tar seg til Premier League, noe som betyr en massiv økning av inntektene.

Motstanderen der er Fulham, med norske Stefan Johansen i spissen.

