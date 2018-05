Eksperter kan nær garantere ny cupbombe – tror Vålerenga frykter Skeid

Publisert: 09.05.18 06:54

To Eliteserie-lag har allerede rukket å ryke ut av cupen. Eksperter VG har snakket med tror antallet fort høynes onsdag.

Stabæk, Start, LSK og Vålerenga er de som står mest i faresonen, tror Jørgen Tjærnås, som følger divisjonene under Eliteserien nøyere enn de fleste andre.

– Det blir nesten garantert cupbomber. Det er ikke så lett å spå nøyaktig hvor, men nivåforskjellen mellom Eliteserien, Obos og 2. divisjon er såpass liten nå, sier han til VG.

– For 10–15 år siden ville det ha vært en skikkelig bombe om et eliteserielag røk mot et lag fra 2. divisjon, og selv om det fortsatt er en overraskelse, er nivået mye jevnere. Det blir oftere ekstraomganger og ettmålsseirer, fortsetter han.

Fakta Cupens tredje runde Levanger – Ranheim Fyllingsdalen – Brann Mjøndalen – Stabæk Alta – Tromsø Egersund – Start KFUM – LSK Nest-Sotra – Haugesund Mjølner – Bodø/Glimt Brattvåg – Rosenborg Notodden – Odd Bærum – Strømsgodset Skeid – Vålerenga (kampstart 19.00) Ull/Kisa- Kongsvinger Bryne – Sandnes Ulf (kampstart 18.30) HamKam – Sarpsborg 08 (spilles torsdag) Hødd – Kristiansund (spilles torsdag) ** Alle kampene har start klokken 18.00.

– Hva er det som har skjedd?

– 2 divisjon har blitt en helt annen arena. Før var det fire avdelinger med et par lag som satset i hver. Nå er det to avdelinger der til og med bunnlagene har heltidsspillere. Det trenes mye mer og bedre enn tidligere, svarer Tjærnås, som er med på å drifte nettstedet Sportshjørnet .

På onsdag skal 12 eliteserielag i aksjon mot lavere rangert motstand, og på torsdag fullfører Sarpsborg 08 (mot HamKam) og Kristiansund (mot Hødd) cupens tredje runde. Allerede i den andre runden falt Sandefjord (mot Skeid) og Molde (mot Brattvåg) av lasset.

– Kan lynet slå ned to ganger på samme sted? spør Tjærnås retorisk med tanke på cupsensasjonen Brattvåg, som møter Rosenborg i runde tre.

Han tror nei, og mener at Rosenborg og Brann er de to lagene som har best forutsetninger for hvilke lag som kan unngå cupbomben.

Så hvem har størst sjanse for å ryke av eliteserielagene?

– Om Stabæk ryker mot Mjøndalen, er det ingen bombe. LSK skal få slite med KFUM og Egersund mot Start er også en typisk cupbombekamp der eliteserielag sliter og ikke har en god inngang på kampen. Og så er det Skeid mot Vålerenga da. Jeg tror Enga frykter den kampen, og for Skeid er det ikke et lag som er deiligere å slå, sier Tjærnås.

Eurosport-ekspert Roger Risholt tror også bomben kan gå av i en av de ovennevnte kampene.

– Det kan fort skje, men det er vanskelig å spå også. Det jeg kan si, er at det kommer til å bli jevnt, og det kan bli mange ekstraomganger, sier Risholt, og kommer med et stikk mot lagene fra Norges øverste divisjon.

– Eliteserien står bom stille, mens lagene i Obos blir bedre og bedre. Det er kanskje litt hardt sagt, men det er fakta. Eliteserien lever på spenning, at nesten alle kan slå alle, og så lenge det er slik, kan Obos-ligalag og PostNord-ligalag (2. divisjon) fort vinne.

VGs tips: KFUM holder LSK til minst eeo.

(HKP 1–0) «Kåffa» mot LSK i en kamp med to vidt forskjellige lag. Lillestrøm er kjent for duellkraften sin og ønsker å bygge videre på seieren hjemme mot Sandefjord (tre strake ligatap før det).

KFUM elsker på sin side å holde i ballen, og det har de gjort med bravur i sesonginnledningen. Tre seirer og én uavgjort og 11–3 i målforskjell holder til tabelltopp i 2. divisjon, foran Skeid (som slo Sandefjord ut av cupen med 3–0).

At kampen spilles på kunstgress, er også i favør Ekeberg-klubben, og vi tror «Kåffa» klarer minst uavgjort. Det får du 2,20 i odds på . Spillstopp er 17.55, og kampen kan du se på NRKs nettsider .

