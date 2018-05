Fjorårets Start-helt avgjorde for Brann

Publisert: 12.05.18 20:01

SØR ARENA (VG) (IK Start - Brann 0–1) Serieleder Brann gjestet tabelljumbo Start på Sør Arena lørdag kveld. Det var tidligere Start-spiller Steffen Lie Skålevik som skulle avgjøre mot gamleklubben.

– Det var steintøft, men det var gøy å putte, sa Skålevik til Eurosport etterpå.

– Vi føler oss solide og komfortable. Vi vet at vi har vanvittig gode stoppere og defensive trygghet i laget, fortsatte Brann-helten, som avgjorde etter 77 minutter.

Det var ingen stor kamp vi var vitne til på Sør Arena lørdag kveld.

– Fortjent seier til Brann. Klasseforskjell på lagene totalt sett, fastslo Eurosports ekspert Kjetil Rekdal på direkten.

– Vi er solide, og har troen på at vi skal klare det, sa Lars Arne Nilsen.

– Vi har det fantastisk gøy nå. Det koker i byen, og spillerne synes dette er gøy, fastslo Brann-sjefen.

Brann har nå syv strake seirer - klubbrekord på øverste nivå.

– Det var smertefullt å se på, innrømmet Start-trener Mark Dempsey etterpå.

– Vi manglet både kvalitet og selvtillit, fortsatte engelskmannen - og innrømmet at hans elever ikke var gode nok.

De første ti minuttene var det relativt jevnt ute på kunstgressmatta. Ingen av lagene klarte å etablere det helt store, men etter tretten minutter spilt smelte Damion Lowe ballen i egen tverrligger etter at han skulle klarere.

Start fikk sin første sjanse etter et kvarter. Kevin Kabran slo en hard og lav ball inn i feltet hvor tidligere Brann-spiller Kasper Skaanes var millimetere unna å få tåspissen på ballen.

Etter drøye tjue minutter spilt i førsteomgang måtte Brann-spiller Taijo Teniste ut med det som så ut som en nakkeskade. Venstrebacken landet på nakken etter en duell med tidligere lagkamerat Kasper Skaanes. Estlenderen ble kjørt direkte til sykehus.

Eurosports ekspertkommentator Kjetil Rekdal synes det var et fryktelig syn.

– Nei, det er ekle bilder, vi får håpe det går bra med han, sa Rekdal.

Brann kom til et par halvsjanser, men det var egentlig det. De hadde full kontroll på det som skjedde. En relativt kjedelig førsteomgang på Sør Arena.

Etter hvilen økte gjestene presset. Rødtrøyene kom til flere halvsjanser, men klarte ikke ikke å finne hull på byllen.

Når halve andreomgang var spilt fikk Brann frispark til høyre på Starts banehalvdel. Fredrik Haugens perfekt serverte innlegg snek seg inn på bakerste hvor Bismar Acosta hadde løpt seg fri. Avslutningen til midtstopperen gikk like utenfor.

Scoret mot gamleklubben

Da det gjenstod omtrent tretten minutter av kampen dukket en gammel kjenning opp. Steffen Lie Skålevik som har vært i veldig god form i det siste, scoret på en retur etter at Fredrik Haugen hadde forsøkt seg først. Foranledningen til scoringen var at Elliot Käck mistet ballen til Gilbert Koomson. Sistnevnte spilte nydelig til Haugen.

Brann presset på for et mål nummer to, hvor både Gilbert Koomson og Azar Karadas hadde sine sjanser, men det ender 0–1 til Brann som fremdeles er serieleder.

Start går på nok et tap og ligger på jumboplass i Elitserien etter ni kamper spilt.