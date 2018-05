Ranheim-kaptein Mads Reginiussen knuste Rosenborg-back Vegar Eggen Hedenstad i duellen, og stanget inn utligningen for Ranheim. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Lillebror Reginiussen reddet Ranheim: - Ikke ufortjent

Erik Eikebrokk

Publisert: 05.05.18 19:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-05T17:52:24Z

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Ranheim 1–1) En rogalending så ut til å bli matchvinner da Rosenborg og Ranheim møttes til den første trønderske toppseriekampen på 23 år. Så dukket en lillebror fra Alta opp.

Mads Reginiussen brukte hodet da han sikret ett poeng til lillebror Ranheim.

- Fantastisk deilig, men jeg er sliten nå. Det koster. Vi står bra på og får et mål som ikke er ufortjent, sier Reginiussen til Eurosport.

– Det var fantastisk artig å få oppleve noe sånt. Det trodde jeg ikke for noen år siden. Jeg har sittet og sett på kamper her, sier nordlendingen som hadde følgende beskjed til RBK-broren Tore etter kampen:

– Jeg er en god vinner. Jeg bruker sjelden å hovere. Det var uavgjort, så vi får si at det var greit.

Ikke siden 1995 hadde Rosenborg fått besøk av en trøndersk nabo i den norske toppdivisjonen. Oppgjøret under den trønderske kveldssolen var den første seriekampene lagene imellom noensinne.

Med fulle tribuner, en perfekt matte for finspill, og to av de beste lagene i norsk fotball, lå alt til rette for en strålende fotballkamp på Lerkendal. I så måte ble selve kampen et aldri så lite antiklimaks da det skulle kåres hvem er er «best i by’n».

Stor Bendtner-sjanse

Rosenborg var raskest ute av startblokkene, men spilte seg ikke til annet enn nesten-muligheter. «Slow-starterne» fra Ranheimsfjæra kom etter hvert mer med, men det hadde ikke vært ufortjent om hjemmelaget hadde gått til ledelse ved pause.

Den største sjansen svidde Nicklas Bendtner da han curlet ballen utenfor, etter kvarteret spilt, fra god posisjon.

Men bortelaget hadde også sine nesten-muligheter. Ved to anledninger var Ranheim-kant Kim Riksvold i god posisjon på høyre, men begge gangene var innlegget for dårlig.

Avgjørende bytter

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen måtte gjøre et tidlig bytte i første omgang, da Anders Ågnes Konradsen måtte forlate banen med skade. Samtidig som Yann-Erik De Lanlay kom inn, la Ingebrigtsen om formasjonen til 4–2–3–1, med Bendtner i den såkalte tier-rollen.

Historien fra første omgang gjentok seg fra start av i omgang nummer to, med Rosenborg som det førende laget. Etter flere såkalte skremmeskudd, fikk til slutt innbytter De Lanlay lade kanonen fra tjue meter.

Skuddet gikk via Ranheim-forsvarer Christian Eggen Rismark, og duppet med overskru over en sjanseløs Even Barli i Ranheim-målet.

Kåre Ingebrigtsen var skuffet etter å ha tapt to poeng.

– At vi slutte å spille fotball hver gang vi tar ledelsen er den største bekymringen. Vi blir feige og slipper oss tilbake. Det må vi finne ut av, slik kan ikke vi holde på med. Det er flaut. Når vi scorer ett mål så må vi gå for to og tre, sier Ingebrigtsen til Eurosport.

Ranheim-trener Svein Maalen var naturlig nok fornøyd:

- Rosenborg var desidert best i starten av begge omgangene, og da er det mentalt sterkt av oss å komme tilbake og jobbe oss inn i kampen. Vi har litt marginer med oss, men slik kampbildet ble så tror jeg det er greit med uavgjort.

Jokere

Ranheim-trener Svein Maalen svarte med å sende innpå to tidligere Rosenborg-spillere, Øyvind Storflor og Andreas Helmersen.

Dét trekket skulle lønne seg.

Først var Storflor delaktig da Ranheim spilte seg til to gode sjanser på høyre. Så - tretten minutter før slutt - fikk Ranheim muligheten til å kontre på Rosenborg. Fra høyre kant slo Storflor tunnelpasning på Rosenborg-back Birger Meling. Pasningen nådde indreløper Kristoffer Løkberg, som slo innlegget inn foran mål.

Hvem der, andre enn Ranheim-kaptein Mads Reginiussen?

Med storebror Tore som tilskuer, stanget lillebror ballen i nettet og den blåhvite bortefansen til himmels.

Og dét var det ingenting å si på.