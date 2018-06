SNART VM-KLAR: Åge Hareide i intervju med Danmarks Radio søndag morgen. Foto: Trond Johannessen

Derfor er Hareide brutal

kommentar

Publisert: 03.06.18 20:05 Oppdatert: 03.06.18 21:15

FOTBALL 2018-06-03T18:05:45Z

STOCKHOLM (VG) – Hvorfor heter det Danmarks Radio, når dette er et TV-intervju? buldrer det fra Åge Hareide (64).

Så ler han.

– I Norge heter det Norsk Rikskringkasting, fortsetter landslagssjefen og tegner en sirkel i luften.

– Prøv å si det flere ganger fort, du som er dansk. Riks-kring-kasting.

Hareide ler enda høyere.

Stemningen er god i den svenske morgenidyllen, i solsteken ved Brunnsviken i Solna utenfor Stockholm. 0–0 mot Sverige lørdag var Danmarks 14. kamp på rad uten tap, ganske idyllisk det også.

Men bak Hareides smil lå det mye alvor. Det var en vond dag. Etter en formiddagstrening og en flytur hjem skulle sannheten frem: Hvilke fire fjernes før turen til Russland?

Avgjørelsene er vanskelige fordi det er flere skader, taktiske fordi sjefen vurderer enda en spiss siden det har gått litt trått foran mål i de siste kampene – og nådeløse fordi dette er øyeblikk som kan definere enkeltspilleres karrierer.

Et fotball-VM kommer så sjelden at det kan være nå eller aldri. «Dette er veldig tøft for de spillerne det vil ramme», sier Hareide i de fleste intervjuene han gjør.

Inne på hotellet sitter Nicklas Bendtner og kanskje vet han hva som skal komme. 30 år gammel er han i utgangspunktet en perfekt Hareide-mann: Erfaring fra VM i 2010, X-faktor, kvaliteter og humør.

– Selvsagt betyr dét noe, men han må være frisk også, sier Hareide til VG, og noen timer senere kommer svaret: Sjefen våger ikke ta med seg RBK-spissen som haltet strekkskadet ut mot Brann.

Like smertefullt er det sikkert å vrake Brentfords Andreas Bjelland (29), en klippe i midtforsvaret da Irland ble slått 5–1 over to playoffkamper. Hareide har erstattere bak, og kjører heller på med en ekstra angriper: I årets tre kamper har Danmark spilt 0–0 mot Chile og Sverige, og slått Panama 1–0, og det bekymrer landslagssjefen.

Daniel Wass (29) har fire mål og ni målgivende for Celta Vigo denne sesongen, og kunne kanskje bidratt, men han får ikke lov. Og den avgjørelsen er mer av det brutale slaget. På mange måter handler det om hva slags Danmark Hareide ønsker å skape, om lagbyggeren .

Det har gått utover Daniel Wass og det har gått utover Southamptons Pierre-Emile Højbjerg. Mest bråk har utelatelsen av Wass skapt.

Wass var med i Hareides første kamper, men deretter har han meldt forfall flere ganger. Nå skjeller han ut det danske forbundet og Hareide i dansk presse, det krangles om hvem som har sagt hva, men landslagssjefen er nådeløs: Han har ingenting å si unnskyld for, han mener ikke at Wass har vært illojal, men han vil heller bruke og belønne de spillerne han mener har vært lojale. Spillerne hans .

Mer enn de fleste trenere er Hareide opptatt av å involvere dem. Han liker å slappe av med spillerne når det ikke er trening, le med dem, snakke med dem, og den grunnfilosofien har ført 64-åringen ganske langt.

Southamptons Pierre-Emile Højbjerg (22) var en liten kronprins i dansk fotball da Hareide kom. Men det brydde ikke den nye sjefen seg noe om:

Han mente at Højbjerg hadde «sin egen oppfattelse av hvordan han skulle spille», og da Premier League-spilleren tydelig demonstrerte sin misnøye med å bli byttet ut i 0-1-tapet mot Montenegro høsten 2016 fikk landslagssjefen nok. Det var uakseptabel oppførsel, det var dårlig gjort mot kompisen som ble byttet inn, det var et signal som sa «hvorfor skal han inn, han er dårligere enn meg».

Sånn vil ikke lagbyggeren Hareide ha det, og selv om de har snakket ut om episoden har ikke Højbjerg spilt for Danmark etterpå, og Danmark har heller ikke tapt etterpå.

Hareides disposisjoner er litt dristige. Det skal ikke gå veldig galt i VM før det ropes om feil uttak, og blir Christian Eriksen skadet vet alle at Daniel Wass rent sportslig kanskje hadde vært den beste erstatteren og noen vil sikkert også mene at en venstrebeint venstreback som Real Betis’ Riza Durmisi kan bli savnet.

Alt dette er selvsagt landslagssjefen fullstendig klar over.

Men han har sin filosofi.

Åge Hareide tar ikke ut Danmarks 23 beste fotballspillere, han tar ut de 23 spillerne som er best for Åge Hareide.