Sergio Ramos slår tilbake: – Salah kunne spilt videre

Real Madrids kontroversielle kaptein Sergio Ramos (32) bryter tausheten etter Champions League-finalen.

Den spanske midtstopperen har holdt en lav profil etter 3-1-seieren over Liverpool, da han i første omgang var innblandet i en duell som forårsaket at Mohamed Salah måtte byttes ut med en skulderskade.

Nå uttaler Ramos seg for første gang om hendelsen, etter å ha blitt hardt kritisert både for Salah-situasjonen og for angivelig å ha pådratt Liverpool-keeper Loris Karius en hjernerystelse .

– Herregud, så mye oppmerksomhet denne Salah-greien har fått. Jeg har ikke ønsket å snakke om det fordi alt blir blåst opp, sier Ramos, som blunket og gikk rett forbi pressen etter Champions League -finalen, ifølge AS .

Han forklarer situasjonen der Salah blir skadet slik:

– Jeg leser spillet godt, han tar tak i armen min først, og jeg faller til den andre siden. Skaden hans skjedde på den andre armen, og folk sier at jeg tok et judogrep på ham. Deretter sier keeperen at jeg ga ham hjernerystelse. Nå mangler det bare at Roberto Firmino sier at han ble forkjølet fordi en dråpe av svetten min landet på ham.

Ramos mener Salah kunne spilt videre til tross for skulderskaden.

– Jeg har snakket med Salah på meldinger, han hadde det ganske bra. Han kunne spilt videre hvis han fikk en injeksjon før andre omgang, jeg har gjort det noen ganger.

– Men når Ramos gjør noe sånt, så er det plutselig mye verre. Jeg vet ikke om det er fordi jeg har vært i Madrid så lenge og vunnet så lenge at folk ser på meg på en annen måte, sier mannen som har løftet de tre siste Champions League-trofeene.

Mandag ble Salah bekreftet som en del av Egypts VM-tropp, men det er foreløpig usikkert om han rekker åpningskampen mot Uruguay den 15. juni.

Dersom Egypt skulle havne på andreplass i sin gruppe, samtidig som Spania vinner sin, vil det i åttedelsfinalen være duket for et gjensyn mellom Sergio Ramos og Mohamed Salah.