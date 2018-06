Julen Lopetegui sparket som landslagssjef med umiddelbar virkning

Publisert: 13.06.18 12:09 Oppdatert: 13.06.18 13:47

FOTBALL 2018-06-13T10:09:43Z

Julen Lopetegui (51) har fått sparken som Spania-sjef, bare to dager før Spanias første VM-kamp mot Portugal.

Det bekreftet det spanske fotballforbundet på en pressekonferanse onsdag.

Tirsdag ble det klart at Julen Lopetegui skulle ta over Real Madrid etter VM, noe som fikk presidenten i Det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales, til å se rødt. Det har endt med at Lopetegui har fått sparken, bare to dager før Spanias første kamp mot Portugal.

– Vi har sett oss nødt til å sparke Julen Lopetegui. Vi må huske alt det gode han har gjort for oss, han har fått oss hit og gjort mye for oss. Vi ønsker han oss lykke til, sier president Rubiales.

– Landslaget er laget til alle spanjoler, og vi så oss nødt til å ta denne avgjørelsen, la han til.

Gikk imot spillegruppen

«Lopeteguis fremtid henger i en tynn tråd», skrev storavisen Marca tidligere onsdag morgen. Rubiales skal, ifølge avisen, ha vært rasende og følt seg sviktet av Lopetegui, som så sent som i slutten av mai signerte en ny toårsavtale med det spanske landslaget – før Real Madrid ringte.

– Vi visste ingenting om forhandlingene (med Real Madrid). Vi fikk vite om det fem minutter før pressemeldingen. Vi er i en ekstremt komplisert situasjon. En ekstremt komplisert situasjon. Man kan ikke gjøre ting på dette viset. Å si fra fem minutter før det blir offisielt ..., forklarte Rubiales.

Tidslinje 7. juni: Spania ankommer Krasnodar, der de skal lade opp til VM i Russland. 9. juni: Julen Lopetegui leder Spania til seier i VM-generalprøven mot Tunisia. Han statistikk med landslaget er 14–6–0, og Spania er i rute til sommerens VM. 12. juni: Nærmest ut av det blå annonserer Real Madrid sin nye trener: Julen Lopetegui skal overta hovedstadslaget etter at han har gjort sitt med Spania i VM. 13. juni klokken 10.30: Fullt kaos i den spanske leiren. Pressekonferansen som skulle begynne 10.30 utsettes én time. 13. juni klokken 11.30: Ingen har dukket opp på pressekonferansen. Den utsettes ytterligere. 13. juni klokken 12.01: Ytterligere en halvtime forsinket dukker president i Det spanske forbundet, Luis Rubiales, opp. Lopetegui er ikke å se, og sekunder senere bekrefter Rubiales at Spania står uten landslagssjef. 14. juni klokken 17.00: VM sparkes i gang, Russland tar imot Saudi-Arabia i åpningskampen. 15. juni klokken 20.00: Spania VM-åpner mot Portugal. Iran og Marokko er de to andre lagene i gruppen.

Dermed skal de, ifølge Marca, ha gått imot spillegruppens ønsker. Pressekonferansen ble utsatt da spillergruppen – anført av Sergio Ramos og Andrés Iniesta – skal ha snakket med forbundet for å overbevise fotballpresidenten om å beholde Lopetegui.

– Alle tar skade av denne situasjonen. Jeg har forklart situasjonen til dem (spillerne), og de forstår. Det de har lovt meg, er å gi alt, og jeg har ingen tvil om at de kommer til å gjøre akkurat det, understreker Rubiales.

Ingen ny trenerløsning på plass

To kandidater har blitt nevnt som sannsynlige kandidater til å overta i all hast:

Real Madrid-legenden Fernando Hierro, som er på plass i Russland i rollen som sportsdirektør i det spanske fotballforbundet, og U21-landslagstrener Albert Celades.

Foreløpig er det ikke annonsert hvem som tar over. Den spanske fotballpresidenten sier de har «god tid» til å finne ut hvem som skal lede laget i mesterskapet.

– Vi vet ingenting akkurat nå. Det eneste jeg kan si, er at vi skal flytte rundt på ting så lite som mulig. Når vi vet, kommer vi til å kommunisere det.

Den anerkjente journalisten Guillem Balagué melder på Twitter at Celades og Hierro vil lede laget mot Portugal.

Spania, som av de fleste har blitt ansett som en av de store favorittene, sammen med Brasil, Tyskland og Frankrike, har nå fått alt annet enn en ideell oppladning til mesterskapet, og det blir svært interessant å se hvordan dette påvirker spanjolene under mesterskapet.

Lopetegui har aldri tapt som Spania-sjef. Hans 20 kamper har endt med 14 seiere og seks uavgjort. Bare Spanias legendariske manager Vicente del Bosque har en høyere seiersprosent enn avskjedigede Lopetegui.

Del Bosque kan for øvrig vise til denne imponerende statistikken: 87 seirer, ti uavgjort og 17 tap.

