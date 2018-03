ILLUSTRASJONSBILDE: Moldes hjemmebane Aker Stadion i 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk

Molde-spiller tiltalt for sovevoldtekt

Publisert: 23.03.18 12:34 Oppdatert: 23.03.18 13:11

Eliteserie-profilen hevder seg uskyldig etter tiltalen.

Statsadvokat Ingvild Thorn Norheim bekrefter tiltalebeslutningen overfor VG.

Hun ønsker ikke å utlevere tiltalen, fordi det kan bli bedt om lukkede dører i rettsmøtet.

– Den er sendt til beramming i Romsdal tingrett. Jeg kommer ikke til å gå videre inn på detaljene i saken, sier Norheim til VG.

Molde -spilleren fikk tiltalen forkynt fredag formiddag.

«Min klient er overrasket over at påtalemyndigheten har tatt ut tiltale. Han erkjenner ikke straffskyld og ser frem til å forklare seg for retten», skriver tiltaltes forsvarer, advokat Øyvind Panzer Iversen, i en SMS til VG.

En sovevoldtekt er etter straffeloven «seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Lovbruddet har en minstestraff på tre års fengsel, og strafferammen går opp til ti års fengsel.

Bistandsadvokat: – Hun er glad

Advokat Mette Ekroll Nyland bistår den fornærmede kvinnen.

– Hun kjenner til at det er tatt ut en tiltalebeslutning, sier Nyland til VG.

– Hva tenker hun om det?

– Ikke annet enn at hun er glad for at saken har kommet et steg videre. Hun er glad for å bli trodd av politiet.

Etterforsket siden sommeren

Siktelsen mot spilleren ble tatt ut i fjor sommer , og saken har vært etterforsket siden den tid.

Allerede i januar ble saken ferdigstilt av politiet, men statsadvokaten mente den krevde videre etterforskning. I forrige uke ble saken ferdigstilt på nytt.

Da nyheten om at Molde-spilleren var anmeldt og siktet for voldtekt sprakk i fjor sommer , uttalte trener Ole Gunnar Solskjær at han hadde vært kjent med saken en stund.

– Han er ikke tiltalt eller dømt. Derfor ser vi ingen grunn til at han ikke skal spille fotball, det er jobben hans. Vi vil gjøre en ny vurdering av dette dersom det skulle bli en sak ut av anmeldelsen, sa Ole Gunnar Solskjær til Romsdals Budstikke den gang.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Molde.

