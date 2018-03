HERJER: Jonas Svensson har virkelig funnet seg til rette i Nederland Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Svensson kåret til banens beste etter frekk hælflikk-scoring

(AZ Alkmaar - Groningen 3–2) Jonas Svensson (25) fortsetter å imponere i Nederland. Søndag scoret han sitt tredje for AZ Alkmaar, og scoringen var av det vakre slaget.

Svensson startet på sedvanlig vis på høyreback for AZ Alkmaar , men han så ut som en spiss da han sendte klubben sin i føringen mot FC Groningen .

Han startet selv angrepet og spilte ballen ut til lagkamerat Alireza Jahan Bakhsh, før han fikk ballen tilbake inne i boksen, og med hælen, flikket ballen på vakkert vis i det lengste hjørnet.

Svensson var også kraftig involvert i Alkmaars andre scoring. Da gjorde han alt av forarbeid før Guus Til satte ballen i mål.

Det endte til slutt med seier for AZ Alkmaar, som rotet bort tomålsledelsen de hadde. Tom van Weert og Ritsu Doan sørget for at Groningen kjempet seg tilbake, og kampen så ut til å ende med uavgjort.

Men to minutter på overtid reddet Alireza Jahan Bakhsh - mannen som serverte Svensson - seieren og sørget for 3–2 på AFAS Stadion i Alkmaar.

God norsk helg i Nederland

Svensson ble byttet ut etter 75 minutter, og måtte forlate banen med det som kan være en skade. Hvor alvorlig det faktisk er gjenstår imidlertid å se. Fredrik Midtsjø spilte på sin side hele kampen.

Den norske Alkmaar-duoen er begge tatt ut i Lars Lagerbäcks landslagstropp som skal møte Australia og Albania senere i mars.

De to gamle Rosenborg-spillerne har fått mye ros for sine prestasjoner siden overgangen fra norsk til nederlandsk fotball. Svensson står med tre scoringer og fire målgivende pasninger denne sesongen.

Han ble kåret til banens beste etter å ha notert seg for både scoring og målgivende i AZ-seieren. Det skriver klubben på sin Twitter-konto .

Søndagens seier gjør at Alkmaar fester grepet om 3. plassen i Æresdivisjonen. De har en luke på elleve poeng ned til FC Utrecht på 4. plass, mens det er to poeng opp til Ajax som er serietoer. Den nederlandske hovedstadsklubben har imidlertid én kamp mindre spilt, og kan øke luken fra to til fem poeng når de møter bunnlaget Sparta Rotterdam senere søndag.

Det har vært en god runde i Nederland, sett med norske øyne. Fredag var Bjørn Maars Johnsen banens gigant da han scoret begge målene da ADO Den Haag snudde og vant kampen mot Excelsior.

Lørdag kveld spilte Heerenveen 2–2 mot FC Utrecht, og også da fortsatte det norske storspillet. Morten Thorsby tegnet seg på scoringslisten, og søndag satte Svensson kronen på verket for nordmenn i Nederland.