SNART TILBAKE: Sander Berge, her før landskamp mot Tyskland i fjor, er sakte, men sikkert på vei tilbake på fotballbanen etter en langvarig skade.

Sander Berge bryter stillheten om mystisk skademareritt: – Det har vært veldig spesielt

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 21.03.18 18:49

FOTBALL 2018-03-21T17:49:36Z

Etter fem måneder uten fotball forteller Sander Berge (20) for første gang om skaden som har satt kométkarrieren på vent.

– Det har vært en påkjenning, og det er vanskelig når det går over så lang tid. Når fotball er det du elsker og brenner for, og du lever for deg selv og må se utallige kamper fra tribunen, så kan det kjennes tungt i blant. Jeg har kjent litt på det. Det har vært veldig spesielt, sier Berge til VG.

Han sitter i bilen mellom Genk og Brüssel – på vei til flyplassen og hjem til Norge for å tilbringe tid med det norske landslaget, og for å besøke familie og venner hjemme i Asker.

Til helgen er det nøyaktig fem måneder siden han tok seg til baksiden av låret og måtte byttes ut i starten av en kamp mot Club Brugge i den belgiske ligaen. I dette intervjuet med VG forteller Norges kanskje største fotballhåp, etter måneder med taushet, om den mystiske og lenge uforklarlige skaden.

– Hvorfor har du ikke ønsket å snakke om dette før nå?

– Det er en prosess som har gått i en berg- og dalbane, og vi har ikke ønsket å dele det med folk når vi ikke visste hvilken retning det gikk i, sier Berge.

– Mye turbulens

Den 25. oktober, da han skadet seg, var det lite som tydet på at det skulle ta nærmere et halvt år å komme seg tilbake på fotballbanen.

– Jeg trodde aldri i livet at det skulle vare så lenge. Fem måneder er ekstremt lenge i forhold til det man først trodde, sier Berge, som så ut til å ha fått en vanlig strekk i hamstringen, med en forventet retur i november eller desember i fjor.

Det viste seg å være mer komplisert enn som så. Berge og Genk ønsker fortsatt ikke å avsløre nøyaktig hva slags skade det dreier seg om, «for å unngå spekulasjoner», men kortversjonen er at han har slitt med en sene i hamstringen.

– Det er en veldig vanskelig skade. De beste av de beste på verdensbasis har bidratt, men ingen har klart å finne ut nøyaktig hva som var den beste løsningen. Derfor har det blitt mye turbulens, sier Berge.

Etter måneder med undersøkelser, diverse klinikker, tilbakefall og spesialist-besøk i Barcelona, fikk han nylig den oppmuntrende beskjeden om at et comeback er nært forestående. Onsdag morgen deltok han for første gang på en hel treningsøkt med lagkameratene i Genk.

– Den følelsen er det lite som slår, sier Berge, som likevel fortsatt ikke kan fastslå en dato for når han vil være tilbake.

– Har det blitt gjort tabber i rehabiliteringen din?

– Alle har jo ønsket det beste for meg. Det er lett å være etterpåklok og si at man gjorde noen feilvalg, men det en veldig særegen skade, og alle eksperter sier at det er et veldig spesielt tilfelle med få lignende eksempler.

Kobles fortsatt til Spania

2017 var året der Sander Berge fikk sitt store internasjonale gjennombrudd: Overgang til Genk, storspill i Europa League, fast plass på A-landslaget – og sterk interesse fra storklubber i Spania og England . Så kom skaden.

– Har du fryktet at det skulle ødelegge mulighetene dine for en stor overgang?

– Man tenker alltid litt på sånt for seg selv. Akkurat nå er det ikke det viktigste, men det hender man sitter noen kvelder for seg selv; jeg har kommet over tanken. Men jeg føler ikke at jeg har mistet det, og jeg tror ikke dette skal stå i veien for drømmene mine, sier Berge.

Ryktene om en overgang til Spania har ikke roet seg til tross for det lange avbrekket. Ifølge spanske medier kjemper byrivalene Real Betis og Sevilla om å kapre Genk-talentet til sommeren.

– Jeg må være så ærlig og si at det hjelper på motivasjonen å vite at folk følger med, og at jeg har alle muligheter når jeg kommer tilbake, sier 20-åringen, som tror han vil komme styrket – fysisk og mentalt – ut av de siste månedene.

– Hadde jeg ikke blitt skadet, hadde jeg ikke fått lagt det samme fysiske grunnlaget for resten av karrieren min. I en lang karriere blir man som regel skadet, og jeg er litt glad for at det skjedde nå, for da har jeg muligheten til å rette opp visse ting med fysikken min og perfeksjonisere kroppen for belastningen i fremtiden.

– Hva har du lært av å være skadet så lenge?

– Jeg har fått et nytt perspektiv på livet. Som fotballspiller tar man kanskje litt lett på ting, og verdsetter ikke den fantastiske hverdagen man har. Jeg har skjønt hvor fint jeg har det. Det har også gått opp for meg at tiden går fort, så jeg vil ta bedre vare på tiden og gjøre det beste ut av det så lenge jeg kan, sier Sander Berge.