NFF takket nei til å teste videodømming

Norsk fotball fikk muligheten til å melde seg som en av pilot-nasjonene for FIFAs testing av videodømming, men Fotballforbundet valgte å droppe det.

Våren 2016 ble videoassisterende dommer (VAR) innført på prøvebasis:

– Tilbudet gikk til mange ligaer, og som en liten nasjon opplevde vi at dette var for prematurt og omfattende for oss, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Videoassisterende dømming (VAR) ble tidligere i måneden en del av fotballens regelverk. Mange ligaer benytter det allerede, og under sommerens VM i Russland skal VAR benyttes i alle kamper.

I NFFs fotballpodkast forteller programleder Svein Graff at systemet vil koste tre millioner kroner pr. arena, og Graff viser til Nils Fisketjønn.

– Ja, det er en sum som har versert, bekrefter Fisketjønn overfor VG.

Han omtaler NFF som «nysgjerrige, men avventende, på grunn av kostnader og omfang».

– Dere sitter litt på gjerdet og avventer?

– Ja, det er et godt uttrykk. Vi var på en workshop i 2016, men det var like mye en teknisk «showcase» for de forskjellige løsningene, svarer Fisketjønn.

– Vi vil at alle land som ønsker å bruke systemet, skal få muligheten, sa tidligere toppdommer David Elleray, teknisk direktør i IFAB, da VG intervjuet ham for halvannen uke siden.

IFAB er forkortelse for International Football Board Association, organisasjonen som håndterer fotballreglene. I IFAB har det engelske, skotske, walisiske og nordirske forbundet til sammen 50 prosent av stemmene, mens FIFA har den andre halvdelen.

Tre-fjerdedels flertall må til for å få gjennom en regelendring, og 3. mars var alle enige om at videodømming skulle bli en del av lovverket, etter to års testing.

Elleray uttrykker forståelse for at det norske forbundet, som mange andre, følte at det ble for stort og dyrt å være med på å prøve ut VAR-systemet.

– Mange land hadde sjansen, men det var en kostbar prosess og mange land bestemte seg for å vente og se hvor bra det fungerte, sier han.

– Har dere snakket med det norske forbundet den siste tiden?

– Nei, de har ikke kontaktet oss. Vi har vært i samtaler med rundt 40 land. Mange har ventet for å se hvordan eksperimentet har fungert, og vi kommer til å ha en workshop i London i slutten av mars, for alle land som er interessert i å finne ut mer om VAR.

Elleray forteller at utgiftene handler mest om hvorvidt kameraer allerede er på plass.

– Er de der, må man lage et rom som kan ta seg av VAR. Man kan enten ha det på stadion eller i et eget «match centre». I Norges tilfelle kan man jo tenke seg at VAR er stasjonert på «The Ullevaal Stadium», sier Elleray.

– Kan Norge bruke VAR, slik det er nå?

– Hvis de har det rette oppsettet, og hvis de trener opp dommerne, så vil de kunne bruke det. Det vil bli et lisensprogram, så alle land vil trenge godkjennelse, slik at vi opprettholder kvaliteten. Men i prinsippet: Jo flere land, desto bedre. Hvis det norske forbundet sier: Vi har bare fire kameraer pr. kamp, men vi ønsker å bruke VAR med disse kameraene, vil det være ok for oss.

Fisketjønn forteller at de fleste kampene i eliteserien er sekskamera-produksjoner.

– Når får vi sett det for første gang i Norge?

– Vi skal ikke se bort fra at det blir testet i 2019-sesongen, sier Nils Fisketjønn, og forteller at han og dommersjef Terje Hauge skal være til stede på en VAR-workshop i London 26. mars.

