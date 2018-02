SOLGT: Thomas Lehne Olsen (t.h.), Tromsøs toppscorer i fjor, ble denne uken solgt til Lillestrøm. Trener Simo Valakari ønsker nå forsterkninger. Foto: Rune Stolz Bertinussen / NTB scanpix

Sportsredaktør: «Det pågår en maktkamp i TIL»

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 14.02.18 14:13

FOTBALL 2018-02-14T13:13:26Z

Tromsø IL har solgt spillere for syv millioner kroner denne vinteren. Likevel har de liten handlekraft på overgangsmarkedet.

«Det pågår en maktkamp i TIL», skriver iTromsøs sportsredaktør Rune Robertsen i en kommentar .

På den ene siden står den sportslige ledelsen, med trener Simo Valakari og sportssjef Svein-Morten Johansen. Etter at klubben har solgt tre nøkkelspillere i januar – Ulrik Yttergård Jenssen, Mikael Norø Ingebrigtsen og toppscorer Thomas Lehne Olsen – ønsker de å hente inn én eller to forsterkninger til troppen.

Pluss: Slik har Valakari gjort Tromsø til et vinnerlag

På den andre siden står klubbstyret, inkludert styreleder Per Aronsen i TIL Holding, som har økonomiske hensyn å ivareta. Klubben har nemlig en betydelig gjeld som de har pådratt seg det siste året, blant annet på grunn av sparkingen av Bård Flovik , ansettelsen av Valakari, svake tilskuertall og høy lønnsbelastning på spillertroppen.

– Alle inntektene for spillersalgene går i utgangspunktet til å nedbetale gjeld. Men den sportslige ledelsen ønsker å erstatte noen av spillerne. Der får du en trefning ettersom styret må sette på håndbrekket, forklarer Robertsen overfor VG.

– Når syv millioner kommer inn, og ingenting av det går til nye spillere, skjønner jeg at folk reagerer. Men TIL kan ikke kjøpe masse spillere når de ikke har penger. Jeg tror både Valakari og Johansen pusher på og vil legge press på hvor viktig det er å få inn én eller to spillere, sier sportsredaktøren, som understreker at «styret må vise ansvarlighet».

– Et ønske om én eller to spillere

Sportssjef Johansen sier at han ikke kjenner seg igjen i bruken av ordet «maktkamp». Samtidig erkjenner han at de diskuterer balansen mellom sportslige og økonomiske hensyn i klubben.

– Vi har forståelse for at det finnes en økonomi å forholde oss til, men samtidig tenker vi på hvordan vi kan ta de neste stegene. Vi har en diskusjon om hvor mye vi skal satse den kommende tiden. Jeg oppfatter det som veldig normalt å ha den typen diskusjoner i en fotballklubb, sier Johansen til VG.

– Hvilke spillere seg det etter?

– Ettersom vi har solgt tre spillere som var i førsteelleveren, har vi et ønske om én eller to spillere som kan styrke totaliteten i troppen vår. Vi må prøve på kunststykket å finne de billige løsningene med stort potensial, sier han.

Jakter eksterne sponsorer

Styreleder Aronsen forstår at Valakari og Johansen ønsker forsterkninger.

– Treneren vil alltid ha det beste laget han kan få. Vi må se om vi kan legge til rette for det. Det er vanskelig med de økonomiske rammene vi har, men vi er positive til å få det til, sier Aronsen.

De er nå på plass i Marbella, blant annet for å diskutere med eksterne sponsorer som kan bidra med penger til mulige signeringer. Lykkes de ikke, kan det se vanskelig ut å styrke troppen før sesongstart.

– Vi har en god dialog med flere og håper det skal kunne falle på plass, sier Aronsen.

Så langt denne vinteren har klubben kun gjort to signeringer: Backveteran Tom Høgli har vendt hjem, og Mushaga Bakengas låneavtale fra Rosenborg har blitt gjort permanent.